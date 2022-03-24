Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nden tiyatro oyunu

24 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Çocuklar büyük çoğunlukla etraflarını, insanları seyrederek öğreniyorlar. Görme duyusu olmayan çocuklar ister istemez hayata geriden başlıyor. Bu noktada erken eğitim görme engelli çocuklar için çok önemli. 2003 yılında görme engelli çocukların aileleri tarafından kurulan, alanındaki ilk ve tek dernek olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği de bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana dek çocuklara her adımda eşlik ediyorlar; dernekte büyüyen çocuklar bile var. Dernek Başkanı Psikolog Doktor Hale Bacakoğlu, dernek sayesinde çocukların yüzde 80’inin okullarında başarıyı sağladığını söylüyor.

31 MAYIS’TA...

Dernek, hayata hazırladığı çocuklarla birlikte bu sene ikinci kez bir tiyatro oyunu sahneleyecek. Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan "Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele" 31 Mayıs’ta Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Oyunun proje tasarımını Neşe Gönül, yönetmenliğini Yeliz Yalçın yapıyor. Sahnede görme engelli çocuklara ünlü isimler de oyuncu olarak eşlik edecek. Sanat, spor ve iş dünyasından rol alacaklar arasında Haluk Levent, Burcu Esmersoy, Abdullah Avcı, Ayten Danışman, Hakan Bilgin, Hakan Tiftik, Hande Sezer Pekcan, Hilal Özdemir, Monik İpekel, Neşe Gönül, Saffet Emre Tonguç, Süleyman Kaya da bulunuyor. Oyundan elde edilecek tüm gelir, dernek aracılığıyla çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacak. Oyun biletlerine 5 Nisan itibarıyla fonzip.com adresinden ulaşılabilecek.

"ÇOKTAN AŞTIK"

Oyunun yönetmeni Yeliz Yalçın, “Bana görmeyen çocuklarla nasıl çalışıyorsunuz diye soruyorlar. Biz onları aştık. Bilgimi, tecrübememi çocuklara aktarmak, onları sahnede izlemek, mesleğimin bana en güzel geri dönüşü” dedi.