Patricia Ibanez'den İstanbul'da Flamenko gecesi

Günümüz Flamenko dansının önde gelen isimlerinden Patricia Ibanez, "Catarsis" adlı gösterisiyle 23 Temmuz'da Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda İstanbullularla buluşacak. Gösteride Ibanez'e gitarda Luis Amador, vokalde ise Sebastian Sanchez eşlik edecek.

PATRICIA IBANEZ KİMDİR?

Endülüs’ün en önemli Flamenko merkezlerinden birinde, Cadiz’in Jerez de la Frontera kasabasında yetişen ve Cristóbal “El Jerezano” gibi bir ustadan eğitim alarak sahnelere adım atan Ibanez yıllar içinde Eva Hierbabuena”, Rafaela Carrasco, Farruquito, Juana Amaya ve Belén Maya gibi büyük sanatçılarla birlikte sahne aldı. 2008 - 2011 yıllarında Cristina Hoyos'un yönettiği Ballet Flamenco de Andalucía'nın baş dansçısı olarak "Viaje al Sur" ve "Romancero Gitano" adlı eserlerde yer aldı.

Ibanez, "Ciudad de Ubrique" Flamenko Sanat Yarışması'nda birincilik (2007), "La Perla de Cádiz" Ulusal Yarışması'nda serbest dans dalında birincilik (2011) ve Jerez Flamenkoloji Kürsüsü tarafından verilen "La Copa Jerez" dans ödülü (2012) gibi birçok ödülün de sahibi.