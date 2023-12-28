Pelin Ergenekon Şahin’den ‘Domino Etkisi’

Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:34

Güncelleme: 28.12.2023 - 09:34

Ankara’da yaşayan mutlu bir aile... Başkomiser Serdar Oğuz ile edebiyat öğretmeni eşi Selma Oğuz, çocukları Derin ve Erdem... Ve Selma’nın ani gidişi ile değişen yaşamlar...

Ailede bir taşın yerinden oynamasıyla tüm dengelerin altüst olduğu, aile içi dinamiklerin yaşamlara etkisini, iyi ile kötü diye ayırdığımız çizginin tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini, çocukluk travmalarının bireyin iç dünyasında yaşama ilişkin verdiği kararlarda kişiye göre değişkenlik gösterse de nasıl belirleyici bir rol oynadığını işleyen bir hikâye...

İş yaşamında mesleki sorumluluklar mı yoksa duygular mı, prensipler mi yoksa aşk mı, olmalı sorularını sorarken, özgün karakterleri ve kurgusuyla aile, aşk, hırs, intikam ve adalet kavramlarının yeniden tanımlandığı, mesleki ve teknik bilgilerle donatılmış sıra dışı bir polisiye roman...

Domino Etkisi (Sokak Kitapları Yayınları), Pelin Ergenekon Şahin’in “Komiser Derin Oğuz-Emniyet Amiri Tarık Balkan” serisinin ilk halkası.

Domino Etkisi / Pelin Ergenekon Şahin / Sokak Kitapları Yayınları / 320 s. / 2023.