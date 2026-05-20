Pembe Köşk 19 Mayıs Haftası’nda ziyarete açık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun canlı tanığı İnönü’nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile torunu Gülsün Bilgehan bu süre boyunca her yaştan ziyaretçiyi bizzat karşılayarak müzedeki eşya ve belgelerin Cumhuriyet tarihimizdeki yeri ve önemini anlatıyorlar.



Ayrıca, 6 Haziran 1926 yılında Pembe Köşk’te doğan İsmet Paşa’nın oğlu Prof. Dr. Erdal İnönü’yü anan, “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı: Erdal İnönü” sergisi hakkında da bilgi veriyorlar. Bu 20 Nisan’da açılan dönem sergisinde Erdal Bey'in akademik yaşamı, çocukluğundan itibaren aile fotoğrafları, siyasi parti başkanlığı yaptığı döneme ait belgeler, kaleme aldığı ve hakkında yazılan kitaplar, çizilen karikatürler ile cübbesi, smokini, spor malzemeleri gibi özel eşyaları, mektuplar yer alıyor.