Pembe Köşk’te Erdal İnönü sergisi

18.04.2026 13:06:00
Cumhuriyet/Ankara
İnönü Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarete açılacak olan İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk’te “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı: Erdal İnönü” sergisi düzenleyecek.

İnönü Vakfı’ndan yapılan paylaşıma göre, Pembe Köşk, yine 23 Nisan sebebiyle ziyarete açılacak. Bu hafta dönem sergisi olarak, 6 Haziran 1926 yılında Pembe Köşk’te doğan Prof. Dr. Erdal İnönü’yü anan bir sergi de düzenlenecek. “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı: Erdal İnönü” isimli sergi 20 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında ücretsiz bir şekilde görülebilecek.

