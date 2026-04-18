Pembe Köşk’te Erdal İnönü sergisi

İnönü Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarete açılacak olan İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk’te “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı: Erdal İnönü” sergisi düzenleyecek.

İnönü Vakfı’ndan yapılan paylaşıma göre, Pembe Köşk, yine 23 Nisan sebebiyle ziyarete açılacak. Bu hafta dönem sergisi olarak, 6 Haziran 1926 yılında Pembe Köşk’te doğan Prof. Dr. Erdal İnönü’yü anan bir sergi de düzenlenecek. “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı: Erdal İnönü” isimli sergi 20 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 arasında ücretsiz bir şekilde görülebilecek.