PEN Ayın Kitapları Oral ve Şardan’dan

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

“Nâzım Hikmet’in Yolculuğu... Sürüyor hâlâ” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“60 yıl önce 3 Haziran’da onunla baş edemeyen kalbi duruverdi. 61 yıllık yolculuk da orada duracak sanıldı ama... Şiirleri, ‘Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir’ diye adeta aşk türküsü yaktığı kalbin onu yarı yolda bırakmasına aldırmadı. Okundu, yaygınlaştı, kuşaktan kuşağa, dilden dile taşındı söylendi, ezberlendi ve memleketin ‘gayri resmi milli şairi’ oldu... Haziran ayının kitapları olarak, ilk baskılarını 2019’da yaptıktan sonra yeni ve genişletilmiş baskılarıyla karşımıza çıkan iki kitabı seçtik: Haluk Oral’ın yazdığı ‘Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’nu (Everest) ve Tolga Şardan’ın yazdığı ‘Komonist Masası’ndaki Nâzım Hikmet’ (Doğan Kitap) eserlerini haziran kitapları olarak seçtiğimizi bildirmekten, bilseniz nasıl seviniyoruz, nasıl onur duyuyoruz, nasıl duygulanıyoruz ve ‘Toprak, güneş ve ben/bahtiyarız’ dediği gibi ‘büyük gurbetçi’mizin, nasıl bahtiyarlık duyuyoruz... Anlatması çok zor!”