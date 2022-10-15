PEN ekim ayı kitabı: Mor Masallar

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

“11 Ekim ‘Dünya Kız Çocukları’ günü bahane, ‘Mor Masallar’ kitabı ekim ayı ve bundan sonraki tüm aylar için şahane! Hak, adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği odağındaki masallar Eksi 18 Edebiyat Topluluğu yazarları tarafından kaleme alındı. HKTM firması sponsorluğunda Yakın Kitabevi tarafından yayımlandı. Elif Çelebi, Gülay Pamuk ve Nevzat Süer Sezgin’in projelendirip derlediği 8-12 yaş çocuklar seslenen Mor Masallar kitabını Beste Örge Sağlam resimledi.

Neden mi bu kitabı seçtik: Çünkü kitabı hazırlayanlara kulak verdik, diyorlar ki: ‘Cinsiyetçilik, masallarla küçük yaşta zihinlere kazınıyor; masallar toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargıları yeniden ve yeniden üretiyor.’ Araştırmalar ortaya koydu ki temsiliyet eşit değil. Ana karakterlerin yüzde 31’i kadınken yüzde 63’ü erkek. Kadınların yüzde 54.5’i masallarda cinsel obje olarak yer alıyor. Ayrıca kadın karakterlerin yüzde 24.2’si, erkeklerinse yüzde 82.6’sı cesur olarak temsil ediliyor. Kötü karakterlerin yüzde 60’ı kadınken yüzde 31.1’i erkek... Özetle ayırımcılığa dur demek için bu kitabı seçtik! Kitap özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz dağıtılırken satışından elde edilecek gelirin tamamı Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na aktarılacak. Daha çok çocuğa ulaşmak hedefiyle hazırlanan çalışmaya oyuncular Jülide Kural ve Tilbe Saran da sesleriyle destek verdi. Sizler de el uzatabilirsiniz...”



