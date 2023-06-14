PEN Türkiye Haziran ayı kitaplarını açıkladı

PEN Türkiye haziran ayının kitaplarını açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada Haluk Oral’ın yazdığı Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’nu (Everest) ve Tolga Şardan’ın yazdığı “ Komonist Masası’ndaki Nâzım Hikmet” (Doğan Kitap) eserlerinin seçildiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:56
PEN Türkiye Haziran ayı kitaplarını açıkladı
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PEN Türkiye ayın kitaplarını seçtiğini yaptığı açıklamayla duyurdu. Dernek tarafından yapılan açıklamada Büyük Şair Nâzım Hikmet’i anlatan kitapların seçildiği ifade edildi. Açıklama şöyle:  

Nâzım Hikmet’in Yolculuğu...Sürüyor hala!

60 yıl önce 3 Haziran’da onunla baş edemeyen kalbi duruverdi. 61 yıllık yolculuk da orada duracak sanıldı ama ... Şiirleri, ”Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir” diye adeta aşk türküsü yaktığı kalbin onu yarı yolda bırakmasına aldırmadı. Okundu, yaygınlaştı, kuşaktan kuşağa, dilden dile taşındı söylendi, ezberlendi ve memleketin ‘gayrıresmi milli şairi’ oldu.  Artık kendisine ‘Rejim’ dediğimiz yapının bir ‘milli şairi’ var tabii, ama şairin ‘gayrıresmi’si ‘sivil’i makbuldür...Nazım Hikmet’ten söz etmeye başlayınca onun kişiliğinin, yaşamının, şiirlerinin de rüzgarına kapılıyoruz… 

Haziran ayının kitapları olarak,  ilk baskılarını 2019’da yaptıktan sonra yeni ve genişletilmiş baskılarıyla karşımıza çıkan iki kitabı seçtik:   Haluk Oral’ın yazdığı Nâzım Hikmet’in Yolculuğu’nu (Everest)  ve Tolga Şardan’ın yazdığı  “Komonist Masası’ndaki Nâzım Hikmet” (Doğan Kitap) eserlerini Haziran kitapları olarak seçtiğimizi bildirmekten, bilseniz nasıl seviniyoruz, nasıl onur duyuyoruz, nasıl duygulanıyoruz ve “toprak, güneş ve ben/bahtiyarız” dediği gibi “Büyük Gurbetçi”mizin, nasıl bahtiyarlık duyuyoruz... Anlatması çok zor!


Kitap Nazım Nazım Hikmet Ran

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