Pera Film’den ‘İşgallerin Gölgesinde’ film programı
Pera Film, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923” sergisi kapsamında hazırladığı, işgal altındaki kentleri odağına alan klasikleri sinemaseverlerle buluşturuyor.
İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin öncülerinden Roberto Rossellini’nin İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından çektiği Savaş Üçlemesi’nden oluşan “İşgallerin Gölgesinde” film programı, 15 Ekim-10 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilecek.
“Roma Açık Şehir”, “Hemşehri” ve “Almanya Sıfır Yılı” filmlerinden oluşan üçlemeyi izlemek isteyenler için biletler Biletix ve Pera Müzesi resepsiyonunda.
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