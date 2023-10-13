Pera Film’den ‘İşgallerin Gölgesinde’ film programı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:07

İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin öncülerinden Roberto Rossellini’nin İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından çektiği Savaş Üçlemesi’nden oluşan “İşgallerin Gölgesinde” film programı, 15 Ekim-10 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilecek.

“Roma Açık Şehir”, “Hemşehri” ve “Almanya Sıfır Yılı” filmlerinden oluşan üçlemeyi izlemek isteyenler için biletler Biletix ve Pera Müzesi resepsiyonunda.

