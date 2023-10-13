Pera Film’den ‘İşgallerin Gölgesinde’ film programı

Pera Film, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923” sergisi kapsamında hazırladığı, işgal altındaki kentleri odağına alan klasikleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00
Pera Film’den ‘İşgallerin Gölgesinde’ film programı
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İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin öncülerinden Roberto Rossellini’nin İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından çektiği Savaş Üçlemesi’nden oluşan “İşgallerin Gölgesinde” film programı, 15 Ekim-10 Aralık arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilecek.

“Roma Açık Şehir”, “Hemşehri” ve “Almanya Sıfır Yılı” filmlerinden oluşan üçlemeyi izlemek isteyenler için biletler Biletix ve Pera Müzesi resepsiyonunda.


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