Pera Müzesi yeni mevsimde eşzamanlı iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

Tarihi 1893 yılına dayanan bugünün Pera Müzesi önemli sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Müze yeni sezonu algoritma ve bilgisayar sanatının üç öncü ismi Dóra Maurer, Vera Molnár ve Gizella Rákóczy’nin eserlerinden oluşan eşzamanlı sergiyle karşılıyor. Bugünden itibaren görülebilen sergide 26 Ocak’a kadar açık kalacak.

‘HESAPLAR VE TESADÜFLER’

2024 Macar - Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen “Hesaplar ve Tesadüfler”: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan Algoritma Sanatı; Maurer, Molnár ve Rákóczy’nin bilgisayar, algoritma ve matematik aracılığıyla soyutlamanın sınırlarını genişletmesine odaklanıyor, dijital çağın sanatsal araçları, sanatçıların yaratılıcığıyla birleşiyor. Rengârenk simgelerden oluşan sergi biz sanatseverlere matematiğin ve bilimin gücünü, rengini gösteriyor bir nevi. Sergideki yapıtlara baktığımızda matematiksel diziler, ölçüm, oranlar, daireler, kareler ve tüm bu şemaların karışımından hatta oluşumundan ortaya çıkan eserler dikkat çekiyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kinga Rózsa Hamvai konuşmasında sergiyi şöyle özetliyor: “Sanatsal özne, özgür seçim olasılığı, sürpriz ya da şans, bu titiz matematiksel talep sistemlerinde nasıl görünür? Sanatı insanlıktan çıkarma ‘suçlamasına’ ne gibi yanıtlar verilebilir? Burada temsil edilen sanatçılar, ister bir algoritma tarafından üretilen sayısız varyasyon arasından seçim yapmak, ister bir kalıptan sapmak, özgür ellerle resim yapmak, renkleri matematiksel bir sistemin unsurları olarak kullanmak ya da rastgele seçmek olsun, farklı stratejiler kullanarak farklı zamansız yanıtlar veriyor.”

Sergiler müzenin dördüncü ve beşinci katında görülebilir.

BİLGİSAYAR SANATI: ‘VERA MOLNÁR’IN İZİNDE’

Bilgisayar sanatının öncü isimlerinden Vera Molnár’a saygı duruşu niteliği taşıyan ‘Vera Molnár’ın İzinde’ adlı sergide, usta sanatçının çalışmaları, ondan esinlenen 16 güncel sanatçının yapıtlarıyla bir araya getiriliyor. Serginin küratörlüğünü Richard Castelli ve Zsófia Máté üstleniyor.

Sergide Molnár’ın çalışma yöntemlerini kullanarak eserler üreten sanatçılar arasında Refik Anadol, Arno Beck, Peter Beyls, Snow Yunxue Fu, Mario Klingemann, Patrick Lichty, Frieder Nake, Casey Reas, Antoine Schmitt, Erwin Steller, Iskra Velitchkova, aurèce vettier, Mark Wilson ve Samuel Yan yer alıyor.

Sanat eğitimine Budapeşte Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlayan sanatçı; klasik sanat kariyerine geleneksel araçlarla, geometrik soyutlamayı keşfederek devam etmiş.

Usta sanatçının bu sanat yaklaşımının izinde eserler bizi Pera Müzesi’nde karşılıyor.