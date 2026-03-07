Pera Palace Hotel'de Dünya Tiyatro Günü etkinliği düzenlenecek

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Pera Palace Hotel'in tarihi Grand Pera Balo Salonu'nda iki özel tiyatro oyunu sahnelenecek.

Pera Palace'dan yapılan açıklamaya göre, Tiyartomig ve Tiyatrose topluluklarının sahneleyeceği klasik eser uyarlamaları tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" sahnelenecek. Büyük bir aşkın görünmeyen yönünü anlatan hikaye, 41. yaş gününde aldığı isimsiz mektupla geçmişiyle yüzleşen bir yazarın yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmenliğini Mustafa Kaygusuz'un üstlendiği oyunda Pınar Palaska ve Mustafa Kaygusuz rol alıyor. Tek perdeden oluşan oyun yaklaşık 50 dakika sürüyor.

İkinci oyun ise Honore de Balzac uyarlaması "Vadideki Zambak" olacak. Eser, mutsuz bir çocukluğun izlerini taşıyan Felix de Vandenesse'nin, Madam de Mortsauf'a duyduğu karşılıksız aşkı anlatıyor.

Yönetmenliğini yine Mustafa Kaygusuz'un üstlendiği oyunda, Dilfuza Rozyyeva ile Eren Umut Soyel sahne alacak. Tek perdeden oluşan oyunun yaklaşık 55 dakika sürmesi planlanıyor.

Dünya edebiyatının önemli eserlerinden uyarlanan iki oyun, aynı akşam sahnelenecek.

Etkinliğin biletleri Passo üzerinden temin edilebilir.