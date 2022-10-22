Piksel. | O’Art Yeni Medya Misafir Sanatçı Programı başvuruları
Piksel. | O’Art Yeni Medya Misafir Sanatçı Programı başvuruları devam ediyor.
Görsel sanatların her alanından genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına yönelik bir mentorluk, eğitim, destek ve komünite oluşturma projesi olan Yeni Medya Misafir Sanatçı Programı’nda;
- Seçilen 10 sanatçıya 100’er bin TL, toplamda 1.000.000 TL eğitim ve üretim bursu.
- Seçilen iki sanatçıya ABD’nin en önemli misafir sanatçı programlarından Residency Unlimited’a, tüm masrafları ödenmiş bir şekilde konuk olma fırsatı.
- Üç ay boyunca dünyanın ve Türkiye’nin en önemli yeni medya sanatçıları ile beraber çalışma imkanı.
- Program sonunda eser üretim ve sergileme masrafları Piksel. | O’Art tarafından karşılanacak bir sergiye katılma şansı.
Programa son başvuru: 27 Ekim
Başvuru detayları için: www.piksel.ist
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