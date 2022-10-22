Piksel. | O’Art Yeni Medya Misafir Sanatçı Programı başvuruları

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:50

Görsel sanatların her alanından genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına yönelik bir mentorluk, eğitim, destek ve komünite oluşturma projesi olan Yeni Medya Misafir Sanatçı Programı’nda;

- Seçilen 10 sanatçıya 100’er bin TL, toplamda 1.000.000 TL eğitim ve üretim bursu.

- Seçilen iki sanatçıya ABD’nin en önemli misafir sanatçı programlarından Residency Unlimited’a, tüm masrafları ödenmiş bir şekilde konuk olma fırsatı.

- Üç ay boyunca dünyanın ve Türkiye’nin en önemli yeni medya sanatçıları ile beraber çalışma imkanı.

- Program sonunda eser üretim ve sergileme masrafları Piksel. | O’Art tarafından karşılanacak bir sergiye katılma şansı.

Programa son başvuru: 27 Ekim

Başvuru detayları için: www.piksel.ist