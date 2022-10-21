"Konuşan Yazılar" sergisi Bursalılarla buluştu
Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunda yer alan eserlerden bir araya getirdiği "Konuşan Yazılar" başlıklı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.
Yıldız Holding ve Birlik Vakfı iş birliğiyle hazırlanarak Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde (Sultan I. Murad Hüdavendigar Külliyesi) açılan sergi, geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerini barındırıyor.
Geçmiş yıllarda Yıldız Holding'in Çamlıca’daki merkezinde ziyarete açılan "Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler", "1400. Yılında Kur’an", "Aşk-Tezhip Sergisi", "Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi", "Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri", "Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri", "Kadın Sanatçılar-Esmalar ve Hilyeler" sergilerinde yer alan toplam 50 eser, bu sergide Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Açılışını Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile diğer protokol üyelerinin yaptığı sergi, 14 Kasım'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.
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