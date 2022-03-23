Pilot Galeri’de video, heykel, çizim

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:07

“Bounding Box” isimli sergide videodan, heykele, objelerden çizimlere, farklı medyum kullanılarak üretilen eserler, ilk kez bu sergide izleyiciyle buluşuyor.

Sergi, 30 Nisan’a kadar görülebilir. Sanatçıların çalışmaları, bağlamını sanatçı olma hali üzerinden kurguluyor. Sanatçıların sanat mekânları ve sanat kurumlarıyla olan ilişkilerini güncel sanat sergilerinin çeşitli dinamikleri üzerinden inceliyor.