Pilot Galeri’de video, heykel, çizim
Pilot Galeri, Hacer Kıroğlu ve Egemen Tuncer’in birlikte hazırladıkları “Bounding Box” isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.
“Bounding Box” isimli sergide videodan, heykele, objelerden çizimlere, farklı medyum kullanılarak üretilen eserler, ilk kez bu sergide izleyiciyle buluşuyor.
Sergi, 30 Nisan’a kadar görülebilir. Sanatçıların çalışmaları, bağlamını sanatçı olma hali üzerinden kurguluyor. Sanatçıların sanat mekânları ve sanat kurumlarıyla olan ilişkilerini güncel sanat sergilerinin çeşitli dinamikleri üzerinden inceliyor.
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