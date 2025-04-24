Pinhani, Aydın’da 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:35

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:35

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Atatürk Kent Meydanı’nda Pinhani konseriyle kutladı.

30 bine yakın Aydınlı sanatçıya coşkuyla eşlik ettiği konserde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM’nin kuruluşunu coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.