Pinhani, Aydın’da 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pinhani konseri ile coşkuyu zirveye çıkardı. Sevilen grup kendisine eşlik eden 30 bin Aydınlı unutulmaz bir bayram yaşadı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Atatürk Kent Meydanı’nda Pinhani konseriyle kutladı.
30 bine yakın Aydınlı sanatçıya coşkuyla eşlik ettiği konserde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM’nin kuruluşunu coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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