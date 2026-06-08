Pink Martini, 22 Temmuz’da yeniden İstanbul'da

Dünyaca ünlü müzik topluluğu Pink Martini, 22 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarının karşısına çıkacak.

1994 yılında kurulan ve farklı kültürlerin müzikal mirasını modern yorumlarla bir araya getiren Pink Martini, bugüne kadar yayımladığı “Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass”, “Joy to the World”, “1969”, “A Retrospective”, “Get Happy”, “Dream A Little Dream” ve “Je Dis Oui” albümleriyle dünya çapında büyük başarı elde ederek altın ve platin plak ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye’de de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan topluluk, repertuvarında Türk müziğine de yer veriyor. Grup, daha önce yayımladığı albümlerinde “Üsküdar’a Gideriken” ve “Aşkım Bahardı” adlı eserleri seslendirmişti.

Kendilerini “dünyanın farklı köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda sunan müzik arkeologları” olarak tanımlayan Pink Martini’nin şarkıları, La Casa de Papel ve Desperate Housewives gibi yapımlarda da kullanıldı.

Samuray aşk şarkılarından 1930’ların Küba ezgilerine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak müziğine uzanan geniş repertuvarıyla tanınan topluluk, vokalist Storm Large eşliğinde İstanbul seyircisine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleşecek konser, 22 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.