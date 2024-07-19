Pink Martini, 30. yıl turnesi kapsamında bir kez daha İstanbul’da konser verecek

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

Pink Martini, kendilerini “müzik arkeologları” diye tanıtan Thomas Lauderdale’in kurduğu “küçük bir orkestra”. Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern bir formda dinleyiciye sunuyorlar. Bu melodiler arasında elbette Türkçe de var, zaten grup için de Türkiye ikinci ev. Daha önce çok sayıda konser verdiler. Şimdi de 21 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yeniden izleyiciyle buluşacaklar. Albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar dinlemesi en keyifli şarkıları seslendiren Pink Martini’nin müzikleri dünyaca ünlü birçok dizide de kullanıldı.

Pink Martini’ye bu konserinde Storm Large konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

Kendi albümünü mayıs ayında yayımlayan grubun solisti China Forbes ile grubun 30. yılını ve Türkiye konserini konuştuk.

Bu 30 yıl Pink Martini açısından nasıl geçti?

Araştırarak, öğrenerek, dünyaya açılarak ve bolca müzik yaparak geçti. Çok oturmuş bir düzenimiz var artık. Kaos ya da kaygıdan ziyade yaptığımız işin keyfini sürdüğümüz bir müzikal yolculuk oldu. Ve yıllar geçtikçe hiç değişmeyen şey dinleyicilerimizle tekrar tekrar buluşma tutkumuz. Hâlâ ilk günkü gibi üretmek ve keşfetmek istiyoruz.

‘TÜRKİYE İKİNCİ DURAĞIMIZ’

Türkiye yıllardır konser verdiğiniz ve turnelerinizin olmazsa olmaz duraklarından. Nedir Pink Martini’yi Türkiye’deki dinleyiciye bu kadar çeken?

Kariyerimizin ilk başladığı yıllardan beri Türkiye bizim için hep ikinci durağımız oldu. En çok sevdiğimiz ve sevildiğimiz ülkelerden biri. Yıllar içerisinde çok fazla dost ve arkadaş da kazandık. Birçok şehrini, mutfağını, müziğini yakından tanıdığımız ve tanıdıkça büyülendiğimiz bir ülke. Yaptığımız müziği bizim kadar coşkuyla hisseden bir dinleyiciye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Türkçe şarkılar söylerken kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Türkçe müziğin sözlerini, melodik yapısını ve müzikal derinliğini çok seviyorum. Doğu ve batı müziğinin en güzel örneklerini bulabileceğiniz çok zengin ve çeşitlilik içeren bir ülke Türkiye.

‘CANLI VE NEŞELİ MÜZİKLER’

Bu yıl bizleri nasıl bir konser bekliyor?

Her zamanki canlı ve neşeli Pink Martini’yi göreceksiniz. Artık klasik olmuş ve bizimle özdeşleşen şarkıların yanında en sevdiğimiz hit şarkıların da yer aldığı bir repertuvar oluşturduk. Birlikte eğlenmeye geliyoruz.