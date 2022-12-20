Piramid Sanat'ta yer alan "Kar Yağarken Ağlanmaz" sergisi uzatıldı!

20 Aralık 2022 Salı, 13:36

Mehmet Özenbaş’ın kişisel sergisi 'Kar Yağarken Ağlanmaz' 24 Eylül'de sanatseverlerle buluşmuştu. 20 Kasım'da sona ermesi planlanan sergi 22 Şubat 2023’e kadar uzatıldı!

'Kar Yağarken Ağlanmaz' sergisi sanatseverlere kendini şu sözlerle tanımlıyor:

"Eserlerinde insan müdahalesine maruz kalmış bir doğa ve şehirleşme gördüğümüz Mehmet Özenbaş’ın kişisel sergisi 'Kar Yağarken Ağlanmaz' ile kimi zaman sınıf farklılıklarına, kimi zaman yalnız kalan doğanın özgürlüğüne ve çoğunlukla kendi hayat ekseninde “kar”ın sanatçıya hissettirdiklerine şahit oluyoruz.

Özenbaş, yıllarını tekstil atölyesinde geçirmiş bir doğa aşığı ve gözlemci. Üstelik sadece izlemekle kalmamış ve doğanın içinde kendine hayat yaratmış bir dağcı ve ormanların doğaya terk ettiği parçaların toplayıcısı. Eserlerinde doğayı ve şehri inceleyen sanatçı, bu ilişkinin her dinamiğine dikkat çekerek onu korumaya odaklanıyor.

“Eserlerinde bizi öyle alışılagelindik manzaralarla karşılamıyor sanatçı, onun yerine benzersiz doğa kesitleriyle baş başa bırakıyor... İçinde yaşadığı çevreyi gözlemleyen ve bu bellekle üreten Özenbaş’ın eserlerine yakından baktığımızda bir ormanın derinliklerini hissederken, uzaklaştıkça büyük resmi görüyoruz. Daha da uzaklaştıkça belki bir kuş bakışı görüntüyü çağırıyor hafızamızdan… Sadece yaşadığımız gezegeni değil, var oluş ve kozmosun izlerini de taşıyor eserleri… Soyut kar manzaralarında bazen tüm galaksiyi görmemiz de bu yüzden olsa gerek…

Ama bütün bu tanımlamalar üzerinden, Özenbaş’ın romantik bir seri ürettiğini sanmayın. Doğa katliamına dayanamıyor Özenbaş, sevdiklerine verilen zarara seyirci kalamıyor. Eserlerinde bu karşı çıkışı da en derin ve aynı zamanda en net şekliyle görebiliyorsunuz…”

Sanatçı, incelediği kavramlar ve malzeme arasında gözle görülebilir bir bağıntı kurarak izleyiciye doğrudan bir deneyim yaşatıyor. “Üstelik sadece tuallerle çalışmıyor sanatçı, bazen heybetli heykellerle anlatıyor derdini… Doğanın terk ettiği dal parçalarını toplayıp, onları ruhunu tanıdığı kumaşlara sarıyor ve o koca binaların ham maddesiyle harmanlıyor; metallerle, betonlarla…” Çalışmalarına Çatalca’daki atölyesinde devam eden Özenbaş, bizi her şeye karşın daha güzel bir dünyaya ulaşmak için inançlı olmamız gerektiğini düşünmeye davet ediyor."

Elif Baş ve Gülfem Naz Yılmaz’ın giriş yazısıyla birlikte sunulan ve tüm eserleri içeren kataloğa Piramid Sanat’tan ulaşabilirsiniz.

Kar Yağarken Ağlanmaz, 22 Şubat tarihine kadar Piramid Sanat’ta izlenebilir.