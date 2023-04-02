Piyanist Arın Karamürsel sonsuzluğa uğurlandı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

İstanbul’da 1942 yılında doğan Arın Karamürsel, piyano eğitimine İstanbul Konservatuvarı’nda Ferdi Statzer ile başlamış, ilk konserini 11 yaşında, Mozart’ın No. 24 Do Minör Piyano Konçertosu’nu yorumlayarak vermişti.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıktı. Adnan Saygun’un, Yalçın Tura’nın ve Ali Darmar’ın bazı yapıtlarının da ilk seslendirilişini yapmıştı.

