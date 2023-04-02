Piyanist Arın Karamürsel sonsuzluğa uğurlandı

Piyano virtüözü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solistlerinden Arın Karamürsel, tedavi gördüğü Kadıköy Acıbadem Hastanesi’nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Karamürsel, dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ailesi ve sanatçı dostlarının katıldığı törenle toprağa verildi.

Gülçin Gülan
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00
Piyanist Arın Karamürsel sonsuzluğa uğurlandı
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İstanbul’da 1942 yılında doğan Arın Karamürsel, piyano eğitimine İstanbul Konservatuvarı’nda Ferdi Statzer ile başlamış, ilk konserini 11 yaşında, Mozart’ın No. 24 Do Minör Piyano Konçertosu’nu yorumlayarak vermişti.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında konserler verdi. Dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıktı. Adnan Saygun’un, Yalçın Tura’nın ve Ali Darmar’ın bazı yapıtlarının da ilk seslendirilişini yapmıştı. 

  • Ali Darmar (besteci, piyanist): “Arın Karamürsel, 1971 senesinden beri tanıdığım, iki prelüd ve bir piyano konçertomu ithaf ettiğim hem teknik hem duygu bakımından dünya çapında çok iyi bir piyanist ve yorumcuydu. Doktorasını yaptığı Rusya’da, ‘Siz Rachmaninov’ u bizden daha iyi anlıyorsunuz’ demişlerdi. Fazlasıyla dürüst, çok verici çok güzel bir karakteri vardı. Üzüntümüz büyük.”

  • Aydın Karlıbel (besteci, piyanist): “Çok kıymetli, olağanüstü bir yetenek, Rus ekolünün özelliklerini benimsemiş ve özümsemiş çok seçkin bir virtüözdü. Bu ne kadar yükseklerde olduğunun nişanesidir. Ayşegül Sarıca’dan sonra bir yıkım daha geldi. Piyano dünyamızda yaprak dökümü devam ediyor. Acımız büyük.”

  • Banu Güven (yeğeni, haber spikeri): “Memleketimizin değerli piyanistlerinden Arın Karamürsel’i, canım teyzemi kaybettik, kaybettim. Önce demans kopardı bizi birbirimizden. En son unuttuğu, piyanosu ve Rachmaninov oldu. Canım benim, iyi ki teyzemdin, seni çok özlüyorum.”

Arın Karamürsel piyanist

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