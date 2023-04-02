Piyanist Arın Karamürsel sonsuzluğa uğurlandı
Piyano virtüözü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solistlerinden Arın Karamürsel, tedavi gördüğü Kadıköy Acıbadem Hastanesi’nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Karamürsel, dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ailesi ve sanatçı dostlarının katıldığı törenle toprağa verildi.
İstanbul’da 1942 yılında doğan Arın Karamürsel, piyano eğitimine İstanbul Konservatuvarı’nda Ferdi Statzer ile başlamış, ilk konserini 11 yaşında, Mozart’ın No. 24 Do Minör Piyano Konçertosu’nu yorumlayarak vermişti.
Kariyeri boyunca Türkiye’nin
yanı sıra dünyanın dört
bir yanında konserler
verdi. Dünyaca ünlü
şeflerle sahneye çıktı.
Adnan Saygun’un, Yalçın
Tura’nın ve Ali Darmar’ın
bazı yapıtlarının da ilk
seslendirilişini yapmıştı.
- Ali Darmar (besteci,
piyanist): “Arın Karamürsel,
1971 senesinden beri
tanıdığım, iki prelüd ve bir
piyano konçertomu ithaf
ettiğim hem teknik hem
duygu bakımından dünya
çapında çok iyi bir piyanist
ve yorumcuydu. Doktorasını
yaptığı Rusya’da, ‘Siz
Rachmaninov’
u bizden daha
iyi anlıyorsunuz’ demişlerdi.
Fazlasıyla dürüst, çok verici
çok güzel bir karakteri vardı.
Üzüntümüz büyük.”
- Aydın Karlıbel (besteci,
piyanist): “Çok kıymetli,
olağanüstü bir yetenek,
Rus ekolünün özelliklerini
benimsemiş ve özümsemiş
çok seçkin bir virtüözdü.
Bu ne kadar yükseklerde
olduğunun nişanesidir.
Ayşegül Sarıca’dan sonra
bir yıkım daha geldi. Piyano
dünyamızda yaprak dökümü
devam ediyor. Acımız büyük.”
- Banu Güven
(yeğeni, haber spikeri):
“Memleketimizin değerli
piyanistlerinden Arın
Karamürsel’i, canım teyzemi
kaybettik, kaybettim.
Önce demans kopardı
bizi birbirimizden. En son
unuttuğu, piyanosu ve
Rachmaninov oldu. Canım
benim, iyi ki teyzemdin, seni
çok özlüyorum.”
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!