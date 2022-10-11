Piyanist Fazıl Say, keman sanatçısı Friedemann Eichhorn birlikte konser verecek
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile ENKA Oditoryumu’nda araya geliyor.
Piyanist Fazıl Say'ın keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile birlikte vereceği konserde Say’ın, piyano ve keman için yeni bir uyarlamasını yaptığı, Wagner’in ünlü Tristan ve İsolde operasındaki “Prelüd” ve “Aşk Ölümü” parçaları da Türkiye’de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.
Alman romantik oda müziği dağarcığının çok önemli eserlerinin de yorumlanacağı gecede bu eserlerin yanı sıra Robert Schumann’ın “Keman ve Piyano için Sonat No. 1 Minör, Op. 105” eseri, Albert Dietrich/ Robert Schumann/Johannes Brahms’ın birlikte bestelediği dört bölümlü bir çalışma olan Frei Aber Einsam yani Hür Ama Yalnız anlamına gelen “F-A-E sonatı” ve Fazıl Say’ın “Kaz Dağları” keman ve piyano sonatı yer alıyor.
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