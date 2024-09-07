Plakseverler Şişli'de buluşuyor!

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:54

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:54

Müzikseverlerin ve plak koleksiyoncularının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği ‘Şişli Plak Festivali’nin açılışı bu yıl, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yanı sıra davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

RENKLİ ETKİNLİKLERE SAHNE OLACAK

Geleneksel hale gelen; müzik dünyasının önemli isimlerini ve plak tutkunlarını 4’üncü kez buluşturacak olan Şişli Plak Festivali, iki gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak.

KONSERLER… MEZATLAR… SÖYLEŞİLER…

Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleşecek festivalde; söyleşiler, mezatlar, imza günleri, kahve ve yeme-içme stantları ile müzikseverler, keyifli zaman geçirecekler. Festivalde gerçekleşecek konserler kapsamında; Karsu, Sena Şener, Gaye Su Akyol ve Miskinler gibi ünlü sanatçılar da müzikseverlerle buluşacak. Plakseverler, tüm etkinlik ve konserlere ücretsiz olarak katılabilecek.

TOLGA AKYILDIZ’IN ANISINA ÖZEL PROGRAM

Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılacak. Festival programında, ‘Tolga Akyıldız Anısına Açık Sahne’ etkinliğinde sürpriz isimler sahne alacak. Ayrıca festival katılımcıları, Plaktan DJ Mix ve Scratching atölyesine de katılabilecek.

2024 ŞİŞLİ PLAK FESTİVALİ PROGRAMI:

-14 EYLÜL CUMARTESİ-

13:00 KAPI AÇILIŞ

14:30 SÖYLEŞİ: DÜNYANIN PLAK YILDIZLARI TÜRKİYE’YE NASIL GELDİ?

MODERASYON: MURAT BEŞER / KONUK: AHMET SAN

15:30 SÖYLEŞİ & DİNLETİ: “KADIN SESİ” CUMHURİYET’İN İLK DÖNEMİNDE KADIN ŞARKICILAR

MODERASYON: MURAT MERİÇ / KONUKLAR: GÖKHAN AKÇURA - CEMAL ÜNLÜ

16: 30 SÖYLEŞİ / YENİ NESİL PLAKÇILIK VE PLAK BASAN DÜKKANLAR

MODERASYON: MURAT BEŞER / KONUKLAR: SALİH KARAGÖZ –METİN KARAMAN

17:00-19:00 PLAKTAN DJ MIX & SCRATCH ATÖLYESİ

DJ DOĞA ÖZER İLE PLAĞINI AL GEL

DJ SİVO İLE 2 TURNTABLE 1 MİXER

17:30 PLAK MEZATI MODERASYON – KEMAL GÜLLÜ

18.00 İMZA ETKİNLİĞİ: MİSKİNLER

18:30 İMZA ETKİNLİĞİ: GAYE SU AKYOL

19:00 AÇIK SAHNE: “TOLGA AKYILDIZ ANISINA AÇIK SAHNE”

20:00 KONSER: MİSKİNLER

21:30 KONSER: GAYE SU AKYOL





-15 EYLÜL PAZAR-

13:00 KAPI AÇILIŞ

14:30 SÖYLEŞİ: DİJİTAL DÜNYAYA İNAT KOLEKSİYONERLİK -

MODERASYON: MURAT BEŞER / KONUK: OSMAN TAN ERKIR

15:30 SÖYLEŞİ: KARA PLAKTAN BEYAZ PERDEYE FİLMLER, ŞARKICILAR, ŞARKILAR…

MODERASYON: MURAT MERİÇ / KONUKLAR: YÜKSEL AKSU - AYŞEGÜL ALDİNÇ

17:00-19:00 PLAKTAN DJ MIX & SCRATCH ATÖLYESİ

DJ DOĞA ÖZER İLE PLAĞINI AL GEL

DJ SİVO İLE 2 TURNTABLE 1 MİXER

17:00 PLAK MEZATI MODERASYON – KEMAL GÜLLÜ

18:00 İMZA ETKİNLİĞİ: SENA ŞENER

18:30 İMZA ETKİNLİĞİ: KARSU

19:00 AÇIK SAHNE: “TOLGA AKYILDIZ ANISINA AÇIK SAHNE”

20:00 KONSER: SENA ŞENER

21:30 KONSER: KARSU



