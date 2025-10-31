Plan 13 yıldır güncellenmedi: Selimiye’de restorasyon krizi

Tartışmalara konu olan yeni kalemişi uygulamalarıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Edirne’de bulunan Selimiye Camisi restorasyonu için; Selimiye Camisi ve Külliyesi Yönetim Planı 2012 yılında onaylanmıştı.

Planın beş yılda bir güncellenmesi gerekirken bugüne kadar güncellenmediği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’de öğretim görevlisi ve UNESCO Dünya Mirası Alan Yönetimi Danışmanı Namık Kemal Döleneken, “Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler. Danışma kurulu yılda en az bir, eşgüdüm ve denetleme kurulu ise en az iki defa toplanmak zorundadır. Alan başkanı gerek görmesi halinde olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Ancak, Selimiye Camisi ve Külliyesi Yönetim Planı 2012 yılında onaylanmıştır, beş yılda bir güncellenmesi gerekirken bugüne değin güncellenmemiş” dedi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, yüksek kurulun onayladığı projeyle ilgili tüm belgeler talep edilmiş ve 30 gün süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekli belgeleri göndermemiş ancak bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre ise belgelerin verilen tarih olan bugün gönderileceği şeklinde olmuştu.

DANIŞMA KURULUNU TOPLAMALI!

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu Yöneticisi Arkeolog Nezih Başgelen ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gözümüz gibi korunması gereken Edirne Selimiye Camisi’nin restorasyonunda, yetkili bilim kurulunun onayladığı ve tamamlanmış olan kalemişi projesi iptal edilerek; resmi hüviyeti bulunmayan koruma konusundaki uzmanlığı olmayan bir heyetin önerdiği yeni restitüsyon projesine göre mevcut kubbe içindeki Osmanlı dönemi özgün kalemişleri tümüyle ortadan kaldırılmak isteniyor.”

Daha önce yapılan incelemelerde Selimiye Camisi’nde 16. yüzyıla ait bütünlüğü olan herhangi bir kalem işi desenine ulaşılamadığının da bilindiğini vurgulayan Başgelen, “Mevcudu tamamen kazımayı öngören kalemişi rekonstrüksiyon önerisinin ise bilimsel güvenilirlikten ve koruma kriterlerinden yoksun olduğu görülmektedir. Bu tarz bilimsel olmayan ideolojik nitelikte bir müdahale UNESCO Dünya Miras Listesi çerçevesinde Selimiye’nin üstün evrensel değerine zarar vererek mevcut statüsünü de riske sokacaktır” diyor.

KORUNMALI...

Vebalin çok büyük olduğunun altını çizen Başgelen, “Selimiye gibi eşsiz bir kültür varlığımızın kubbe içi süslemesine verilecek bu zararın vebali de büyük olacaktır. Dünya durdukça kubbe içinin bu halini gören herkes tepki gösterecek, neden olanlara da ah edecek ve izin verenleri de hayırla anmayacaktır. Bu açıdan tüm toplum katmanlarında infial yaratan bu vahim durumun acilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Selimiye danışma kurulunu toplaması ve bir çözüme ulaştırmasını bekliyoruz” diyor.