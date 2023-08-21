Pompeii’de kölelerin yatak odası bulundu

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 04:55

Oda, yaklaşık 2.000 yıl önce Vezüv Yanardağı’nın volkanik patlamasıyla yok olan Pompeii surlarının yaklaşık 600 metre kuzeyindeki Civita Giuliana villasında bulundu.

Sadece birinde şilte bulunan iki yatak, iki küçük dolap ve bir dizi çömlek ve içinde iki fare ve bir sıçanın kalıntılarının bulunduğu seramik kaplar vardı.