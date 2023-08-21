Pompeii’de kölelerin yatak odası bulundu
İtalya kültür bakanlığı yaptığı açıklamada, arkeologların Pompeii yakınlarındaki bir Roma villasında köleler tarafından kullanıldığı neredeyse kesin olan küçük bir yatak odası keşfettiklerini ve bulguların kölelerin antik dünyadaki düşük konumlarına ışık tuttuğunu söyledi.
Oda, yaklaşık 2.000 yıl önce Vezüv Yanardağı’nın volkanik patlamasıyla yok olan Pompeii surlarının yaklaşık 600 metre kuzeyindeki Civita Giuliana villasında bulundu.
Sadece birinde şilte bulunan iki yatak, iki küçük dolap ve bir dizi çömlek ve içinde iki fare ve bir sıçanın kalıntılarının bulunduğu seramik kaplar vardı.
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