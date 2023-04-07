Popülist kültüre hayır!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3. Kadın Oyunları Festivali yapıldı. “Ölü Kadınlar Diyarı”, “Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler”, “Kertenkelenin Ardından”, “Düğün Şarkıcısı” ve “Prima Facie” isimli beş oyun tiyatroseverlerle buluştu.

Ayvalık Sanat Tiyatrosu (AST) Müdürü ve aynı zamanda festival direktörü Hasan Aldemir, “Popülizm ya da aktüel magazin üzerinden, sıradan, her biri diğerinin kopyası olan ve ‘Seyirci bunu istiyor’ palavrası ile nitelikli seyirciyi çılgına çevirip aşağılayan uyutmacı kandıran burjuva sanat kültürü bir mikrop gibi tüm sahnelerimizi sarmıştır. Son dönem tiyatromuz, freni patlamış, bayır aşağı giden bir kamyondan farksızdır. Bu festivalin oyunlarını seçerken bu yüzden çok titiz bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı. 27 Mart günü Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncuları, kurucusu ve emekçisi Erkan Cılak liderliğinde, Mısırlı oyun yazarı Samiha Ayoub’un yazmış olduğu 2023-Dünya Tiyatro Günü Bildirisi’ni de parça parça okudu.