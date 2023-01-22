‘Kadın Oyunları Festivali 2023’ başlıyor... 5 şehir 25 kadın oyunu

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:01

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen festival, şubat ayında Ankara’da başlayacak.

Başkentte üç oyun Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), iki oyun Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Bilkent Sahne’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Mart ayında ise Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alması ile biliniyor.

Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından çıkarılan ilk klasik gitar albümü “Anatolian Folk Songs”u yayınlayan gitarist Begül Erhan; Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında festival açılış resitalleri verecek. Festival direktörü Hasan Aldemir, “Bu festival, dünyada tiyatro adına önemli bir yer edinecek ve kadınlara yönelik her türlü soruna dikkat çekecek” dedi.

Festivalin programı ise şöyle:

ANKARA

21 Şubat Ölü Kadınlar Diyarı (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne)

22 Şubat Düğün Şarkıcısı (AST Bilkent Sahne)

23 Şubat Anne (Yenimahalle Belediyesi desteği ile Y.B NHKM)

24 Şubat Prima Facie (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne)

25 Şubat Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler (AST Bilkent Sahne)

BANDIRMA

Barış Manço Kültür Merkezi

28 Şubat Begül Erhan Festival Açılış Resitali

1 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

2 Mart Prima Facie

3 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

4 Mart Kertenkelenin Ardından

5 Mart Dışarda Hiçbir Şey Var

KONYAALTI

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Salonu

7 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

8 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

9 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

10 Mart Anne

11 Mart Prima Facie

12 Mart Kertenkelenin Ardından

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Salonu

14 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali

15 Mart Ölü Kadınlar Diyarı

16 Mart Prima Facie

17 Mart Anne

18 Mart Kertenkelenin Ardından

19 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

AYVALIK BELEDİYESİ

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi

23 Mart Anne

24 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler

25 Mart Kertenkelenin Ardından

26 Mart Düğün Şarkıcısı

27 Mart Prima Facie



