‘Kadın Oyunları Festivali 2023’ başlıyor... 5 şehir 25 kadın oyunu

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan “Kadın Oyunları Festivali”nin üçüncüsü başlıyor. Festival kapsamında bu yıl 25 kadın oyunu, beş ayrı kentte tiyatroseverler ile buluşacak.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:01
‘Kadın Oyunları Festivali 2023’ başlıyor... 5 şehir 25 kadın oyunu
Abone Ol google-news

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen festival, şubat ayında Ankara’da başlayacak.

Başkentte üç oyun Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), iki oyun Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Bilkent Sahne’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Mart ayında ise Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alması ile biliniyor.

Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından çıkarılan ilk klasik gitar albümü “Anatolian Folk Songs”u yayınlayan gitarist Begül Erhan; Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında festival açılış resitalleri verecek. Festival direktörü Hasan Aldemir, “Bu festival, dünyada tiyatro adına önemli bir yer edinecek ve kadınlara yönelik her türlü soruna dikkat çekecek” dedi.

Festivalin programı ise şöyle:

ANKARA

  • 21 Şubat Ölü Kadınlar Diyarı (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne) 
  • 22 Şubat Düğün Şarkıcısı (AST Bilkent Sahne) 
  • 23 Şubat Anne (Yenimahalle Belediyesi desteği ile Y.B NHKM) 
  • 24 Şubat Prima Facie (ABB desteği ile - AST Bilkent Sahne) 
  • 25 Şubat Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler (AST Bilkent Sahne) 

BANDIRMA

Barış Manço Kültür Merkezi

  • 28 Şubat Begül Erhan Festival Açılış Resitali
  • 1 Mart Ölü Kadınlar Diyarı 
  • 2 Mart Prima Facie 
  • 3 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler 
  • 4 Mart Kertenkelenin Ardından
  • 5 Mart Dışarda Hiçbir Şey Var 

KONYAALTI

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Salonu

  • 7 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali
  • 8 Mart Ölü Kadınlar Diyarı 
  • 9 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler 
  • 10 Mart Anne 
  • 11 Mart Prima Facie 
  • 12 Mart Kertenkelenin Ardından 

ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi Tiyatro Salonu

  • 14 Mart Begül Erhan Festival Açılış Resitali 
  • 15 Mart Ölü Kadınlar Diyarı 
  • 16 Mart Prima Facie 
  • 17 Mart Anne 
  • 18 Mart Kertenkelenin Ardından 
  • 19 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler 

AYVALIK BELEDİYESİ

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi

  • 23 Mart Anne 
  • 24 Mart Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler 
  • 25 Mart Kertenkelenin Ardından 
  • 26 Mart Düğün Şarkıcısı 
  • 27 Mart Prima Facie



kadın oyunları festivali 2023 Tiyatro

İlgili Haberler

Gerçeklikle sanat arasında bir tiyatro insanı, Molière!

Gerçeklikle sanat arasında bir tiyatro insanı, Molière!
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklar sürpriz

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan çocuklar sürpriz
Tiyatronun direnişçisi Onay Ankara’da anılacak

Tiyatronun direnişçisi Onay Ankara’da anılacak

En Çok Okunan Haberler