Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:58

Geçtiğimiz eylül ayında başlayan The Grand Reopening Tour ile ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan büyük bir turneye çıkan Postmodern Jukebox, modern müzik tarihinin en büyük hitlerini geçmiş dönemlerin klasik tarzlarında seslendiriyor.

Yetenekli şarkıcılar ve müzisyenlerden oluşan topluluğa her konserde sürpriz konuklar eşlik ediyor ve bu sayede dinleyiciler tüm zamanların en heyecan verici canlı müzik deneyimlerinden birine katılıyor.

Son on yılda, viral bir fenomenden dünya çapında bir müzik efsanesine dönüşen, YouTube kanallarında beş milyondan fazla abone toplayan, Jazz Age estetiğine derinden kök salmış bir grup olan Postmodern Jukebox, Piu Entertainment organizasyonu ile 30 Haziran’da Istanbul’da, Turkcell Vadi’de müzikseverlerle buluşacak.