Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
Pop müziği bir zaman makinesinde yorumlaması ile tanınan, zaman sınırlamasını yok eden müzik kolektifi Postmodern Jukebox, müzikseverleri 80li yılların çılgın eğlencesine davet ediyor.
Geçtiğimiz eylül ayında başlayan The Grand Reopening Tour ile ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan büyük bir turneye çıkan Postmodern Jukebox, modern müzik tarihinin en büyük hitlerini geçmiş dönemlerin klasik tarzlarında seslendiriyor.
Yetenekli şarkıcılar ve müzisyenlerden oluşan topluluğa her konserde sürpriz konuklar eşlik ediyor ve bu sayede dinleyiciler tüm zamanların en heyecan verici canlı müzik deneyimlerinden birine katılıyor.
Son on yılda, viral bir fenomenden dünya çapında bir müzik efsanesine dönüşen, YouTube kanallarında beş milyondan fazla abone toplayan, Jazz Age estetiğine derinden kök salmış bir grup olan Postmodern Jukebox, Piu Entertainment organizasyonu ile 30 Haziran’da Istanbul’da, Turkcell Vadi’de müzikseverlerle buluşacak.
Video Haberler
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Flamingolar Eber Gölü'ne renk kattı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmparatorluk kapısı tahrip edilmişti
- Irpin ve Buça’da sivillerin defin işlemleri devam ediyor
- Zirai don yüzünden Adana karpuzunda hasat gecikecek
- Cannes Film Festivali'nin afişinde 'The Truman Show' var
- Tatil sezonu öncesi 'kiralık yazlık ve villa' uyarısı
- Savcılıktan İmamoğlu hakkında hapis talebi
- 'Konuyu kapatmayacağım'
- Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
- SMA: Belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Norveç'ten 'Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Raporu'