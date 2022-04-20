Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da

Pop müziği bir zaman makinesinde yorumlaması ile tanınan, zaman sınırlamasını yok eden müzik kolektifi Postmodern Jukebox, müzikseverleri 80li yılların çılgın eğlencesine davet ediyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:58
Postmodern Jukebox 30 Haziran’da İstanbul’da
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Geçtiğimiz eylül ayında başlayan The Grand Reopening Tour ile ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsayan büyük bir turneye çıkan Postmodern Jukebox, modern müzik tarihinin en büyük hitlerini geçmiş dönemlerin klasik tarzlarında seslendiriyor.

Yetenekli şarkıcılar ve müzisyenlerden oluşan topluluğa her konserde sürpriz konuklar eşlik ediyor ve bu sayede dinleyiciler tüm zamanların en heyecan verici canlı müzik deneyimlerinden birine katılıyor. 

Son on yılda, viral bir fenomenden dünya çapında bir müzik efsanesine dönüşen, YouTube kanallarında beş milyondan fazla abone toplayan, Jazz Age estetiğine  derinden kök salmış bir grup olan Postmodern Jukebox, Piu Entertainment organizasyonu ile 30 Haziran’da Istanbul’da, Turkcell Vadi’de müzikseverlerle buluşacak.


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