'Müzik çalar' cinayeti: Silivri'de kuzenini bıçaklayan Reyhan T. tutuklandı
Kuzeni Cumaziye D.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli Reyhan T. (17), Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İki kuzen arasında müzik çalar nedeniyle kavga çıkmış, Reyhan T. (17), üzerine doğru koşan kuzeni Cumaziye D.'yi (17) bıçaklamıştı.
Silivri’de, ödünç verdiği müzik çaları geri vermesi için
kuzeni Cumaziye D. (17) ile tartışan ve kavga sırasında Cumaziye'yi bıçaklayarak
ölümüne neden olan Reytan T., tutuklandı.
Olay, 9 Nisan Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reyhan T. Restorana geldi.
Reyhan T. Ödünç verdiği müzik çalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı. Restoranda başlayan kavga, dışarıda da devam etti.
KURTARILAMADI
Cumaziye D. kuzeninin üzerine koşarken Reyhan T., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Olay yerinden kaçan Reyhan T.'yi, Cumaziye D.'nin arkadaşları yakalamaya çalıştı. Cumaziye D., bıçaklandıktan sonra kalkıp yürümeye çalıştı ancak, ayakta kalamadı.
Sağlık ekipleri, yaralanan kızı hastaneye kaldırdı. Cumaziye D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Restoranda başlayan talihsiz olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
TUTUKLANDI
Olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'nde gözaltına alınan Reyhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine götürüldü.
Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanacak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Eskişehir’de korkutan yangın!
- Silivri'de kuzenini bıçaklayan Reyhan T. tutuklandı
- AKP'li isme adrese teslim kadro
- Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
- 'Kapadokya’da katliamı durdurun'
- Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e düştü
- Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
- 'Bu şehre ihanet etmiş olursunuz'
- Başakşehir, Sivasspor’un serisine son verdi!
- Sneijder'den derbi yorumu: Bir kez daha söylüyorum...