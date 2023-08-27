Prens dizisinin oyuncuları kim, konusu ne? Prens dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 18:21

Güncelleme: 27.08.2023 - 18:21

Prens dizisinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. Sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 16 Haziran'da ekranlara gelen dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Prens dizisinin oyuncuları kimler? Prens dizisi yeni sezonu nerede, ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun’un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens’in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Çağdaş Onur Öztürk

Burak Topaloğlu

Serdar Orçin

Aslı Tandoğan

Bahadır Vatanoğlu

Yılmaz Gruda

Onur Özaydın

Hüseyin Avni Danyal

PRENS DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Prens dizisinin yeni sezon onayı dizinin başrolü Giray Altınok'un İnstagram üzerinden yaptığı paylaşım ile duyuruldu. Dizinin hazırlıkları başlamış olsa da yeni sezonun ne zaman paylaşılacağı henüz bilinmiyor.

PRENS DİZİSİNİN YENİ SEZONU NEREDE YAYIMLANACAK?

BluTV üzerinden yayımlanmaya başlayan dizinin yeni sezonu da BluTV üzerinden sevenleri ile paylaşılacak.