Yayınlanma: 26.08.2023 - 19:16

Güncelleme: 26.08.2023 - 19:16

Mutfak Taburu filminin yönetmen koltuğunda Louis-Julien Petit ve John G. Avildsen oturuyor. Senaristliğini Louis-Julien Petit, Liza Benguigui ve Sophie Bensadoun üstleniyor. Peki, Mutfak Taburu filminin konusu ne? Mutfak Taburu filminin oyuncuları kim?

MUTFAK TABURU FİLMİNİN KONUSU NE?

Cathy bir restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısıdır. Maddi sıkıntılar içinde olan Cathy, genç göçmenler için bir sığınma evinde çalışmayı kabul eder. İlk başta bu işten nefret eder, sonra mutfağa olan tutkusu çocukların hayatlarını değiştirmeye başlar.

MUTFAK TABURU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Audrey Lamy

François Cluzet

Chantal Neuwirth

Fatou Kaba

Yannick Kalombo

Amadou Bah

Mamadou Koita

Alpha Barry

Yadaf Awel

Demba Guiro

Boubacare Balde

Irakli Maisaia

Mohamat Hamit Moussa

Sayed Farid Hossini

Saikat Barua

Amadi Diallo

Aiham Deeb

Stéphane Brel

Chloé Astor

Christophe Aironi

Adèle Galloy

Antoine Gourlier

Charlotte Léo

Tshishiku Kamba

Méline Poquet

Arnaud Cassand

Elisabeth Tissot-Guerraz

Marvin Dubart

Jérémy Charvet

Enzo Scaramuzzino

Anaïs Fabre

Vincent Duquesne

Tom Deflandre

Marie-Christine Descheemaker

Olivier Faliez

Elléonore Lemattre

Paul Lenoir

Roland Leyvrey

François Perache

MUTFAK TABURU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutfak Taburu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.