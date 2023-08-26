Mutfak Taburu filminin konusu ne? Mutfak Taburu filminin oyuncuları kim?
Mutfak Taburu (La Brigade) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfak Taburu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mutfak Taburu filminin konusu ne? Mutfak Taburu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mutfak Taburu filminin yönetmen koltuğunda Louis-Julien Petit ve John G. Avildsen oturuyor. Senaristliğini Louis-Julien Petit, Liza Benguigui ve Sophie Bensadoun üstleniyor. Peki, Mutfak Taburu filminin konusu ne? Mutfak Taburu filminin oyuncuları kim?
MUTFAK TABURU FİLMİNİN KONUSU NE?
Cathy bir restoran açmak isteyen bir aşçı yardımcısıdır. Maddi sıkıntılar içinde olan Cathy, genç göçmenler için bir sığınma evinde çalışmayı kabul eder. İlk başta bu işten nefret eder, sonra mutfağa olan tutkusu çocukların hayatlarını değiştirmeye başlar.
MUTFAK TABURU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Audrey Lamy
François Cluzet
Chantal Neuwirth
Fatou Kaba
Yannick Kalombo
Amadou Bah
Mamadou Koita
Alpha Barry
Yadaf Awel
Demba Guiro
Boubacare Balde
Irakli Maisaia
Mohamat Hamit Moussa
Sayed Farid Hossini
Saikat Barua
Amadi Diallo
Aiham Deeb
Stéphane Brel
Chloé Astor
Christophe Aironi
Adèle Galloy
Antoine Gourlier
Charlotte Léo
Tshishiku Kamba
Méline Poquet
Arnaud Cassand
Elisabeth Tissot-Guerraz
Marvin Dubart
Jérémy Charvet
Enzo Scaramuzzino
Anaïs Fabre
Vincent Duquesne
Tom Deflandre
Marie-Christine Descheemaker
Olivier Faliez
Elléonore Lemattre
Paul Lenoir
Roland Leyvrey
François Perache
MUTFAK TABURU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mutfak Taburu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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