Çöl Ateşi filminin konusu ne? Çöl Ateşi filminin oyuncuları kim?
Çöl Ateşi (Desert Heat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çöl Ateşi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çöl Ateşi filminin konusu ne? Çöl Ateşi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çöl Ateşi filminin yönetmen koltuğunda John G. Avildsen oturuyor. Senaristliğini Tom O'Rourke üstleniyor. Peki, Çöl Ateşi filminin konusu ne? Çöl Ateşi filminin oyuncuları kim?
ÇÖL ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eddie Lowax (Jean Claude Van Damme) hayatta hiç bir beklentisi olmayan eski bir askerdir. Amaçsız çıktığı yolculuğunda çöllerde dolaşarak yaşamına son verecek herhangi bir neden ararken, onu hayata yeniden bağlayacak ve yaşamını hareketlendirecek bir olayla karşılaşır. Inferno kasaba halkının başına bela olan Ryker ailesinin üç oğlu, çölde karşılaştıkları Eddie'yi sebepsiz yere amansızca döverler, silahını ve motosikletini alıp onu ölüme terk ederler.
ÇÖL ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jaime Pressly
Jean-Claude Van Damme
Danny Trejo
Vincent Schiavelli
Pat Morita
Larry Drake
Bill Erwin
Silas Weir Mitchell
David 'Shark' Fralick
Brett Harrelson
Jeff Kober
Gregory Scott Cummins
Ford Rainey
Paul Koslo
Michael Papajohn
Kevin West
Jonathan Avildsen
Natalie Barish
Gabrielle Fitzpatrick
Priscilla Pointer
Ray Chang
Neil Delama
Robert Symonds
Nikki Bokal
Steve Adell
Lisa Mccullough
Kelly Ewing
Cynthia Palmer
Evelyn Guerrero
Ed Trotta
ÇÖL ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çöl Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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