Yayınlanma: 26.08.2023 - 19:07

Güncelleme: 26.08.2023 - 19:07

Çöl Ateşi filminin yönetmen koltuğunda John G. Avildsen oturuyor. Senaristliğini Tom O'Rourke üstleniyor. Peki, Çöl Ateşi filminin konusu ne? Çöl Ateşi filminin oyuncuları kim?

ÇÖL ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eddie Lowax (Jean Claude Van Damme) hayatta hiç bir beklentisi olmayan eski bir askerdir. Amaçsız çıktığı yolculuğunda çöllerde dolaşarak yaşamına son verecek herhangi bir neden ararken, onu hayata yeniden bağlayacak ve yaşamını hareketlendirecek bir olayla karşılaşır. Inferno kasaba halkının başına bela olan Ryker ailesinin üç oğlu, çölde karşılaştıkları Eddie'yi sebepsiz yere amansızca döverler, silahını ve motosikletini alıp onu ölüme terk ederler.

ÇÖL ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jaime Pressly

Jean-Claude Van Damme

Danny Trejo

Vincent Schiavelli

Pat Morita

Larry Drake

Bill Erwin

Silas Weir Mitchell

David 'Shark' Fralick

Brett Harrelson

Jeff Kober

Gregory Scott Cummins

Ford Rainey

Paul Koslo

Michael Papajohn

Kevin West

Jonathan Avildsen

Natalie Barish

Gabrielle Fitzpatrick

Priscilla Pointer

Ray Chang

Neil Delama

Robert Symonds

Nikki Bokal

Steve Adell

Lisa Mccullough

Kelly Ewing

Cynthia Palmer

Evelyn Guerrero

Ed Trotta

ÇÖL ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çöl Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.