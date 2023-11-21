Prof. Dr. Arcasoy’un anısına düzenlenen ‘Ateş’in Çocukları’ adlı sergi yarın açılıyor: Ateş, seramik ve özlem...

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Huri Aykut Ülker’in küratörlüğünü yaptığı “Ateş’in Çocukları” başlıklı serginin onur konukları, Prof. Ateş Arcasoy’un hayat arkadaşı Ayşe Göçer, öğrencileri Doç. Hasan Başkıran ve Dr. Fatma Batukan Belge, Arcasoy’u anlatacaklar.

Türk Seramik Derneği kanalıyla tüm seramik eğitimi veren üniversitelere çağrı yaptıklarını belirten küratör Ülker, “Bağlantıda olduğumuz sanatçılara da duyurduk. Ve sosyal medyadan da çağrı yaptık. Hedefimiz 30-35 sanatçıydı, acaba geri dönüş olur mu dedik. Ama elliden fazla sanatçı eserleri ve sevgileriyle başvurdu. Hatta zamanı kaçıran, sonradan fark eden pek çok hocamızı ve sanatçı dostumuzuda galeri imkanlarının darlığı yüzünden geri çevirmek zorunda kaldık. Sanatçılardan kriter olarak özel bir tema için üretmeleri istenmedi. Ellerinde var olan eserlerden de bu alt başlığa uygun olanı seçebilecekleri söylendi” diyor.

Her yıl farklı bir alt başlık ana temasıyla oluşacak serginin bu yılki teması “Bir Varmış, Bir Yokmuş”.

Ülker, “Varoluş hikayelerimizin içinde yaşarken kazanılan maddi ve manevi her şeyin geçiciliği yanında, sevginin kalıcılığının aşikarlığını bu sergi ile yanyana gelerek anlatmak istedik” diyor ve ekliyor; “2024 yılı Bursa’da ikinci seramik bienali gerçekleşecek. Hedefimiz 2. Uluslararası Seramik Bienali kapsamında bu sergimizi Arcasoy anısına düzenlenecek jürili bir seramik yarışması olarak gerçekleştirmek. Ödül töreniyle de sanatçılarımızı kutlarken, hocamızı anmak, anlatmak, katılan eserleri bir sergiyle sanatseverlere ve izleyicilere sunmak olacak” diyor.