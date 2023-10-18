Prof. Dr. Dökmen Ethos Tiyatro Festivali'nde

Yayınlanma: 18.10.2023 - 14:36

Güncelleme: 18.10.2023 - 14:36

Gazetemizin de destekçileri arasında yer aldığı 15. Uluslararası Ethos Ankara Tiyatro Festivali sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi Derneği’nin koordine ettiği festival kapsamında söyleşi, gösterimli panel, konferans, müzik dinletisi ve atölye çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. “Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan” sloganıyla gerçekleşen ve teması “Gelenekten Geleceğe” olarak belirlenen festivalde Cumhuriyet Kitapları yazarı Prof. Dr. Üstün Dökmen de “Yarına Kim Kalacak” başlıklı bir konferans verdi. Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta Dökmen, Cumhuriyetin 100. yılını da merkeze alarak tiyatral üsluplu bir söyleşi gerçekleştirdi.

DÖKMEN'E ONUR ÖDÜLÜ

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konferansta Dökmen’e 5.ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali onur ödülü de takdim edildi ve Dökmen’in “kadim bir ETHOS dostu” olduğu kaydedildi.