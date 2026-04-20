Prof. Dr. Emre Kongar Fethiyelilerle buluştu: Söyleşiye yoğun ilgi

Muğla’nın Fethiye ilçesi, önemli bir kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar, düzenlenen söyleşi ve imza günü programı kapsamında Fethiyeli kitapseverler ve yurttaşlarla buluştu.

GÜNCEL GELİŞMELERE MERCEK TUTULDU

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte salon tamamen doldu. Söyleşisinde toplumsal yapı ve siyasetin güncel izdüşümlerine değinen Kongar, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

İMZA GÜNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Söyleşinin ardından düzenlenen imza etkinliğinde Prof. Dr. Emre Kongar, okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Kitaplarını imzalatan yurttaşlar, Kongar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcıların yoğun ilgisi nedeniyle imza töreni beklenenden uzun sürdü.

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENDİ

Fethiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Likya İş İnsanları Derneği (LİDER) ve Labris Düşünce Platformu da destek verdi. İlçedeki düşünsel faaliyetlerin artırılmasını hedefleyen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.