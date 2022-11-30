Prof. Dr. M. Orhan Öztürk’ten ‘Biat Toplumunun Kökenleri’

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:01

Toplumumuzda günden güne artan kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, hayvanlara karşı şiddetin, doğaya ve çevreye karşı vurdumduymaz davranışların temelinde nasıl bir ruh hali vardır?

Toplumun ve devlet yönetiminin hemen her kesimini sarmış görünen değerler yozlaşmasının kökenleri nelerdir? Cumhuriyet’in önemli atılımlarının ve Dil Devrimi’nin, özerk benlikli yurttaşlar yaratmadaki rolü nedir? Sorunlarımızın kaynaklarını tanımadan neyle savaşacağımızı bilebilir miyiz?

70 yıla yakın süredir ruh hekimliği yapan Prof. Dr. M. Orhan Öztürk, Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan Biat Toplumunun Kökenleri: Özerk Benlik - Kul Benlik adlı incelemesinde yetmkin bilgi birikimi ve gözlemleriyle tüm bu sorulara yetkin yanıtlar veriyor. Özerk benlik, kul benlik kavramlarını, “biat toplumunun ruhsal kökenleri”ni örneklerle tanımlamaya çalışıyor.

Ülkemizde kişilik gelişmesinde özerk benlik duygusunu kısıtlayan, kul benliği besleyen gelenekleri, inançları, toplumda kadının yerini, ailede ve toplumda egemen olan baskıcı, kısıtlayıcı eğitim-öğretim düzenini irdeliyor, temel sorunların çözüm yollarını imliyor.

Biat Toplumunun Kökenleri: Özerk Benlik - Kul Benlik / Prof. Dr. M. Orhan Öztürk / Cumhuriyet Kitapları / 216 s. / 2022.