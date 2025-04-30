Prof. Dr. Mehmet Haberal: ‘Çocukları korumayan toplumların geleceği olmaz’

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:01

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:01

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28-29-30 Nisan 2025 tarihlerinde “Türk Hukukunda Çocuk” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen üç günlük etkinlikte, çocuk hakları ve Türkiye’nin hukuki durumu masaya yatırıldı. Sempozyuma; üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen, hukukçu, öğrenci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve yüksek yargı organlarının temsilcileri katıldı. Konferans kapsamında “Aile ve Toplum İçinde Çocuk”, “Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Çocuk Hakları”, “Türk Hukukunda Çocuk” ve “Türk Medeni Hukukunda Çocuk” gibi başlıklarda çok sayıda akademik bildiri sunuldu.

Çocuğa karşı işlenen suçlar ve suça sürüklenen çocukların korunması ve rehabilitasyonu ise sempozyumun öncelikli gündem başlıklarından biri oldu. Sempozyumda konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak “Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin tarihi ve insanlık görevidir. Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirmeyen, onları korumayan toplumların geleceği olmaz” dedi.