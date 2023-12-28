Prof. Dr. Üstün Dökmen 'Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak' konferansına katılacak

Cumhuriyet Kitapları ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğinde "Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak" başlıklı konferans düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:57
Prof. Dr. Üstün Dökmen 'Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak' konferansına katılacak
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"Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak" konferansı İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yapılacak. Psikolog & Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik, 4 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

 


Üstün Dökmen Cumhuriyet Kitapları İstanbul Kültür Üniversitesi

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