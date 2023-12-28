Prof. Dr. Üstün Dökmen 'Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak' konferansına katılacak
Cumhuriyet Kitapları ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğinde "Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak" başlıklı konferans düzenlenecek.
"Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak" konferansı İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yapılacak. Psikolog & Yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen konferansta konuşmacı olarak yer alacak.
Etkinlik, 4 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Bakırköy yerleşkesi Ataköy binasındaki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.
Prof. Dr. Üstün Dökmen "Astrolojiden Astronomiye, Simyadan Kimyaya Yaşama Tutunmak" isimli etkinlikle 4 Ocak Perşembe günü Kültürlüler ile bir araya geliyor!@KitapKulubu pic.twitter.com/8g4sTRsdfv— İstanbul Kültür Üniversitesi (@IKUedu) December 27, 2023
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