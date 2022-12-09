Prof. Dr. Üstün Dökmen tiyatro sahnesinde: 'Ne Romeo Ne Juliet' Ankara'da oynanacak
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Ne Romeo Ne Juliet” oyununda “konuk oyuncu” olarak sahneye çıkacak. Oyun, bu akşam ve yarın akşam Ankara’da perdelenecek.
William Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” oyunundan esinlenilerek Mehmet Yılmazsoy tarafından, “müzikli, danslı komedi” formatında yazılıp yönetilen “Ne Romeo Ne Juliet” tiyatro oyunu, Ankara’da perdelenecek.
Antik Tiyatro tarafından hazırlanan müzikli oyunda, psikolog ve yazar Prof. Dr. Üstün Dökmen “konuk oyuncu” olarak rol alacak.
9 Aralık (bugün) ve 10 Aralık’ta (yarın) saat 20.00’de CerModern’de perdelenecek oyunun biletleri, Biletix’ten edinilebilecek.
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