Prof. Dr. Üstün Dökmen CMK'de anlattı: 'Üretmek isteyen Köy Enstitüsü kurar'

Eğitimci yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin konuğuydu. “Cumhuriyette Olmak, Olgunlaşmak” söyleşisinde Dökmen, “Üretmek isteyen toplum Köy Enstitüsü kurar, istemeyen toplum ise AVM açar” diye konuştu.

Cumhuriyet
17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00
Prof. Dr. Üstün Dökmen CMK'de anlattı: 'Üretmek isteyen Köy Enstitüsü kurar'
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Eğitimci yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) “Cumhuriyet’te Olmak, Olgunlaşmak” konulu bir söyleşi düzenlendi.

Dökmen, insanın sürekli kalite arayan bir canlı olduğuna dikkat çekerek kaliteli yaşamın okumak ve iletişim becerisiyle sağlanabileceğini belirtti. Dökmen, “Adımları ayarlı bir toplumken öfkesi ayarsız bir topluma dönüştük” dedi. Televizyonlarda yayımlanan evlilik, yemek, açık oturum gibi programlarda “reyting” uğruna geliştirilen yöntemlerle de öfkenin ve nezaketsizliğin normalleştirildiğini belirten Dökmen, “Kutuplaşan, kavgacı bir topluma dönüştürüldük” diye konuştu. “Okumak için iki eli bir araya gelmeyenin iki yakasının bir araya gelmeyeceğini” belirten Dökmen, “Üretmek isteyen toplum Köy Enstitüsü kurar, istemeyen AVM açar” ifadelerini kullandı. 


Üstün Dökmen köy enstitüleri Cumhuriyet Kültür Merkezi

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