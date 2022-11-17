Prof. Dr. Üstün Dökmen CMK'de anlattı: 'Üretmek isteyen Köy Enstitüsü kurar'

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Eğitimci yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) “Cumhuriyet’te Olmak, Olgunlaşmak” konulu bir söyleşi düzenlendi.

Dökmen, insanın sürekli kalite arayan bir canlı olduğuna dikkat çekerek kaliteli yaşamın okumak ve iletişim becerisiyle sağlanabileceğini belirtti. Dökmen, “Adımları ayarlı bir toplumken öfkesi ayarsız bir topluma dönüştük” dedi. Televizyonlarda yayımlanan evlilik, yemek, açık oturum gibi programlarda “reyting” uğruna geliştirilen yöntemlerle de öfkenin ve nezaketsizliğin normalleştirildiğini belirten Dökmen, “Kutuplaşan, kavgacı bir topluma dönüştürüldük” diye konuştu. “Okumak için iki eli bir araya gelmeyenin iki yakasının bir araya gelmeyeceğini” belirten Dökmen, “Üretmek isteyen toplum Köy Enstitüsü kurar, istemeyen AVM açar” ifadelerini kullandı.