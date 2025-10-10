Pulitzer Ödüllü Charles Duhigg’ten İletişimin Gücüne Odaklanan Yeni Kitap

Boyner Yayınları, Pulitzer ödüllü yazar ve gazeteci Charles Duhigg’in dünya çapında ses getiren Alışkanlıkların Gücü kitabından sonra kaleme aldığı yeni eseri Süperiletişimciler: Bağlantının Gizli Dili Nasıl Çözülür kitabını okurlarla buluşturuyor.

Duhigg, yeni kitabında çarpıcı örnekler, güçlü hikâye anlatımı ve derin araştırmaları bir araya getirerek iletişimin görünmeyen katmanlarını inceliyor. “İletişim bir süper güçtür; doğru araçlarla herkesle bağ kurmak mümkündür” mesajını öne çıkaran yazar, bilinçli iletişimin altın kurallarını paylaşarak hem gündelik hayatta hem de iş dünyasında güçlü ilişkiler kurmanın yollarını anlatıyor.

İLETİŞİMİN ÜÇ DÜZEYİ: PRATİK, DUYGUSAL VE SOSYAL

Duhigg’e göre etkili iletişimin sırrı üç düzeyi fark edebilmekten geçiyor:

Pratik: Konunun özü ne?

Duygusal: Taraflar ne hissediyor?

Sosyal: Bu konuşma kimlikleri nasıl yansıtıyor?

Bu katmanları okuyabilen “süper iletişimciler” hem kendilerini net şekilde ifade edebiliyor hem de karşısındakini daha iyi anlayabiliyor. Kitapta, basit günlük kararların bile bireylerin deneyimleri, değerleri ve duygusal dünyalarıyla nasıl şekillendiği örneklerle açıklanıyor.

Süperiletişimciler, iletişimde derinlik arayanlara rehber niteliğinde bir kaynak olarak öne çıkıyor.

YAZAR HAKKINDA

Harvard ve Yale mezunu olan Charles Duhigg; Pulitzer, Ulusal Gazetecilik, George Polk ve Ulusal Bilimler Akademileri ödüllerinin sahibi. The New York Times’ta kıdemli editörlük yapan Duhigg, The New Yorker ve diğer önemli yayınlarda yazılar kaleme alıyor ve How To! podcast’inin dönemsel sunuculuğunu üstleniyor.