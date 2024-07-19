Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin konusu ne? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa oyuncuları kim?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:39

Güncelleme: 19.07.2024 - 09:39

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin yönetmen koltuğunda İsmail Fidan oturuyor. Filmin senaristliğini Ozan Civit üstleniyor. Peki, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin konusu ne? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin oyuncuları kim?

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA FİLMİNİN KONUSU NE?

Akın, astronomi kulübünün en parlak üyelerinden biridir. Yörüngemize yerleşmiş olan bir uzay gemisi keşfeden Akın, bu keşfiyle dünyanın gündemine oturur. Hayri de keşfin yapılmasına katkı sağlamıştır ve bu onun ufak da olsa şöhret kazanmasını sağlar. Hayri’nin fotoğraflarının gazetelerde gören ve dikkatini çeken geminin gerçek sahibi olan bir uzaylı, kendisine yardım etmesini sağlamak için onu bulmaya karar verir. Kader arkadaşını bulmak için yola koyulan uzaylı, bu sırada niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın peşinde olduğundan bihaberdir.

RAFADAN TAYFA: GALAKTİK TAYFA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şirin Giobbi, Levent Kol, Emine Sergen Kazbek