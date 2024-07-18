Digital Killer filminin konusu ne? Digital Killer oyuncuları kim?
Digital Killer (Dot.kill) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Digital Killer filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Digital Killer filminin konusu ne? Digital Killer filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Digital Killer filminin yönetmen koltuğunda John Irvin oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Malkani ve Andrew Charas üstleniyor. Peki, Digital Killer filminin konusu ne? Digital Killer filminin oyuncuları kim?
DIGITAL KILLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir dedektif, cinayetlerini internet üzerinden canlı yayınlayan bir seri katili yakalamaya çalışır.
DIGITAL KILLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Armand Assante
Stanley Townsend
Raffaello Degruttola
Sonny Marinelli
DIGITAL KILLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Digital Killer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- Kesin olarak cennete gidecek 4 burç
- 'Markette 30 lira Gelin tarladan 8 liraya alın'
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- Prof. Dr. Cem Say için karar
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’
- Bugün yapılan aşağılıklığı aklımıza dahi getirmemiştik