Digital Killer filminin konusu ne? Digital Killer oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:30

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:30

Digital Killer filminin yönetmen koltuğunda John Irvin oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Malkani ve Andrew Charas üstleniyor. Peki, Digital Killer filminin konusu ne? Digital Killer filminin oyuncuları kim?

DIGITAL KILLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir dedektif, cinayetlerini internet üzerinden canlı yayınlayan bir seri katili yakalamaya çalışır.

DIGITAL KILLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Armand Assante

Stanley Townsend

Raffaello Degruttola

Sonny Marinelli

DIGITAL KILLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Digital Killer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.