Shōgun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shōgun dizisi nerede çekildi?
Shōgun dizisinin konusu ve oyuncuları merakı ediliyor. Peki, Shōgun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shōgun dizisi nerede çekildi?
Shogun dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Dijital platform üzerinden izleycisi ile buluşan olan Shogun dizisinin Emmy ödüllerinde kazandığı 25 adaylık ile dikkat çekti. Peki, Shogun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shogun dizisi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
SHOGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?
17. yüzyılda Japonya'da geçen bu hikayede John Blackthorne, aykırı birinden bir samuraya dönüşme yolculuğuna çıkar. Bu sırada Japon Lider Toranaga tarafından bir piyon olarak kullanılır.
SHOGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Cosmo Jarvis
Anna Sawai
Hiroyuki Sanada
Tadanobu Asano
Yûki Kedôin
Hiro Kanagawa
Fumi Nikaido
Toshi Toda
Takehiro Hira
Ned Dennehy
Louis Ferreira
Nestor Carbonell
Mako Fujimoto
Yasunari Takeshima
Emi Kamito
Yuka Kouri
Sen Mars
Kengo Hashimoto
Nobuya Shimamoto
Junichi Tajiri
Paul Cheng
Dakota Daulby
Ryuta Kato
Hitoshi Masaki
Yuki Morita
Haruno Niiyama
Hiromoto Ida
Hiroto Kanai
Tommy Bastow
Eushin Lee
SHOGUN DİZİSİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Shogun dizisinin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.
SHOGUN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Shogun'un on bölümünün kuruluş çekimlerinde Japonya'dan bazı kareler yer alsa da, tarihi drama Kanada'nın British Columbia eyaletinde çekildi.
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