Shōgun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shōgun dizisi nerede çekildi?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:01

Güncelleme: 18.07.2024 - 17:01

Shogun dizisinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Dijital platform üzerinden izleycisi ile buluşan olan Shogun dizisinin Emmy ödüllerinde kazandığı 25 adaylık ile dikkat çekti. Peki, Shogun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shogun dizisi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

SHOGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

17. yüzyılda Japonya'da geçen bu hikayede John Blackthorne, aykırı birinden bir samuraya dönüşme yolculuğuna çıkar. Bu sırada Japon Lider Toranaga tarafından bir piyon olarak kullanılır.

SHOGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cosmo Jarvis

Anna Sawai

Hiroyuki Sanada

Tadanobu Asano

Yûki Kedôin

Hiro Kanagawa

Fumi Nikaido

Toshi Toda

Takehiro Hira

Ned Dennehy

Louis Ferreira

Nestor Carbonell

Mako Fujimoto

Yasunari Takeshima

Emi Kamito

Yuka Kouri

Sen Mars

Kengo Hashimoto

Nobuya Shimamoto

Junichi Tajiri

Paul Cheng

Dakota Daulby

Ryuta Kato

Hitoshi Masaki

Yuki Morita

Haruno Niiyama

Hiromoto Ida

Hiroto Kanai

Tommy Bastow

Eushin Lee

SHOGUN DİZİSİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Shogun dizisinin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.

SHOGUN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Shogun'un on bölümünün kuruluş çekimlerinde Japonya'dan bazı kareler yer alsa da, tarihi drama Kanada'nın British Columbia eyaletinde çekildi.