Yayınlanma: 16.07.2024 - 18:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 18:40

New York Çeteleri filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Zaillian, Kenneth Lonergan ve Jay Cocks üstleniyor. Peki, New York Çeteleri filminin konusu ne? New York Çeteleri filminin oyuncuları kim?

NEW YORK ÇETELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir sığınma evinde geçen 16 yıldan sonra Amsterdam, gözleri önünde öldürülen babasının katilini avlamak üzere New York'a geri döner. Hedefi, o günden beri mahallenin yeni acımasız lideri ve Kasap Bill olarak da bilinen William Cutting'dir.

NEW YORK ÇETELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Day-Lewis - George Herbert

Leonardo DiCaprio - 1st Officer Ted Kary

Cameron Diaz - Ahsoka Tano

Jim Broadbent - Joshua Foss

Liam Neeson - Chancellor Palpatine

Henry Thomas - Kilcoyne

Cara Seymour - Hallmark

Gary Lewis - Tony Aka Fish

Alec McCowen - Liam Case

Larry Gilliard Jr. - Detective Terry Subcott

Eddie Marsan - Emily Mccord

David Hemmings - Reuben James

Stephen Graham - Shang

John C. Reilly - Vice President

Brendan Gleeson - Darren Mccord

NEW YORK ÇETELERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

New York Çeteleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.