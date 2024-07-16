New York Çeteleri filminin konusu ne? New York Çeteleri filminin oyuncuları kim?
New York Çeteleri (Gangs Of New York) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. New York Çeteleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, New York Çeteleri filminin konusu ne? New York Çeteleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
New York Çeteleri filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Zaillian, Kenneth Lonergan ve Jay Cocks üstleniyor. Peki, New York Çeteleri filminin konusu ne? New York Çeteleri filminin oyuncuları kim?
NEW YORK ÇETELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir sığınma evinde geçen 16 yıldan sonra Amsterdam, gözleri önünde öldürülen babasının katilini avlamak üzere New York'a geri döner. Hedefi, o günden beri mahallenin yeni acımasız lideri ve Kasap Bill olarak da bilinen William Cutting'dir.
NEW YORK ÇETELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Day-Lewis - George Herbert
Leonardo DiCaprio - 1st Officer Ted Kary
Cameron Diaz - Ahsoka Tano
Jim Broadbent - Joshua Foss
Liam Neeson - Chancellor Palpatine
Henry Thomas - Kilcoyne
Cara Seymour - Hallmark
Gary Lewis - Tony Aka Fish
Alec McCowen - Liam Case
Larry Gilliard Jr. - Detective Terry Subcott
Eddie Marsan - Emily Mccord
David Hemmings - Reuben James
Stephen Graham - Shang
John C. Reilly - Vice President
Brendan Gleeson - Darren Mccord
NEW YORK ÇETELERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
New York Çeteleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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