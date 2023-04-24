Rahmaninov ve Biret akşamı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Moskova’daki ilk konserini onu Paris’te dinleyen büyük Rus piyanist Emil Gilels’in Sovyetler Birliği’ne davet etmesiyle 14 Kasım 1960’da on dokuz yaşında veren İdil Biret, Sovyetler Birliği kurulduğundan beri orada konserler vermeye gelen ilk Türk sanatçı olmuş, sonra 60 yıl boyunca yaptığı turnelerde pek çok konser vermiş, takdir edilmişti. Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov’un birinci ölüm yıldönümü törenine Büyükelçi Aleksey Yerhov tarafından davet edilip anısına çalmıştı. İki yıl evvel aniden rahatsızlandığında ise Büyükelçilik onu muayene etmek için Moskova’dan bir nöroloji uzmanı doktorun gelmesini sağlamıştı. Daha sonra İdil Biret’in Süreyya Operası’ndaki 80. yıldönümü konserine gelen Rusya Federasyonu İstanbul başkonsolosu, Çaykovski Konservatuvarı’nın tebrik mektubunu ve Gnessin Konservatuvarı’nın madalyasını sunmuştu.

İki büyük sanatçıya adanan bu akşam; Başkonsolos Andrey Buravov’un açılış konuşmasıyla başlayacak, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, “Rus-Türk kültür ilişkileri Andrey Karlov Vakfı faaliyetleri” başlıklı bir konuşma yapacak.

KONUŞMALAR YAPILACAK

İki ülke arasında pek çok kültürel etkinlikte görev alan, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı’nın “Dostluk ve Tiyatro Ödülü” sahibi gazeteci-yazar Hayati Asılyazıcı da etkinlikte sanatçının “1960-1962 Yılları SSCB Konserleri” ve Emil Gilels ile İdil Biret hakkındaki söyleşisini anlatacak. Piyanist-pedagog dostu Amine Aygistova ise bestecinin Rusya’daki evi İvanovka’da düzenlenen 2017 Rahmaninov Festivali’nde İdil Biret’in verdiği konserin videosunu gösterecek.

SOVYETLER’DEN FOTOĞRAFLAR

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Akif Emre Şibiroğlu, Salih Haşim Aktaş, Radman Alavirad ve Eylül Selamet Rus Radyo Televizyon Arşivi’nde kaydı bulunan Biret’in ilk Rusya turnesinde çaldığı dört eser ile Rahmaninov’un beş parçasını seslendirecekler. Kurulacak standlarda ise sanatçının SSCB ve Rusya Federasyonu’nda 1960-2019 yılları arasında verdiği konserlerden 14’ünün orijinal afişi, o tarihlerde çekilmiş fotoğrafları, Dominique Xardel’in yazdığı “İdil Biret-Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti” kitabının Rusça çevirisi ve kayıtla-rını yaptığı Rus bestecilerin LP/CD’leri sergilenecek.