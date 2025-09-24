Rahmi M. Koç Müzesi’nde zamanda yolculuk

1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin mirasını yaşatan Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, eşsiz saat koleksiyonuyla ziyaretçileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nin Sanayi Caddesi adlı bölümünde 19. yüzyıla ait dükkan canlandırmaları yer alıyor, bunlardandan biri de “Dakik Saat”. Bu nostaljik saatçi, her çeşit saat tamirinin yapılabildiği bir dükkan şeklinde tasarlanmış. Müzede, güneş saatlerinden duvar saatlerine, deniz kronometrelerinden pusula ve termometrenin bir arada bulunduğu kombine saatlere, kum saatlerinden taşınabilir güneş saatlerine dek her türlü saati bulmak mümkün.

MEMLEKET SAATİ

Ülkemizde standart saat ayarının yapılmasında kullanılan Memleket Saati müzede sergilenen özel eserler arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca her saat başı radyoda yapılan saat anonsu R. Fuess tarafından Almanya’da üretilen bu saate göre yapılır; herkes saatlerini bu anonsa göre ayarlardı.

İŞÇİ SAATİ

1925 yılında üretilen ve Austin Motor fabrikasında kullanılan İşçi Saati de müzenin bir diğer ilgi çekici parçası. Bu zaman kayıt cihazı, çalışanların giriş ve çıkış saatlerini kaydederek ücretlerin doğru olarak hesaplanması amacıyla kullanılmıştı. Çalışanlar haftalık kartlarını her sabah ve öğleden sonra makinedeki yuvaya yerleştirip kolu çekerek giriş ve çıkış saatlerini yazdırıyordu.

İSTASYONLARIN İNCİSİ SAATLER

Tren garlarının olmazsa olmazı saatler de müzenin ince işçilikli raylı ulaşım modellerinin sergilendiği galeride yerini almış durumda. Bunlardan biri de Kırklareli-Alpullu Tren İstasyonu’nda kullanılmış olan Siemens-Schuckert marka, pandüllü ve gümüş kadranlı saat.

İlk kez 8. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan kum saatleri de saat koleksiyonunun ilgi çekici parçaları arasında. Zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılan kum saatleri; kiliselerde dua süresi, gemilerde tayfaların nöbet süresi ya da gemilerin hızlarının belirlenmesi amacıyla da kullanılmıştı.

ZİYARET SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Yaz döneminde hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Rahmi M. Koç Müzesi kış saati uygulamasına geçiyor. Müze 1 Ekim tarihinden itibaren 31 Mart’a kadar hafta içi 09.30-17.00, hafta sonu 10:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

RAHMİ M. KOÇ MÜZELERİ HAKKINDA

Rahmi M. Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 1994 yılında kapısını İstanbul’da ziyaretçilerine açan Rahmi M. Koç Müzesi, otuzuncu yılının sonunda, İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki dört ayrı müzesi, ve bir kitaplığı ile dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran, dünya ölçeğinde tanınan ve takdir edilen bir kültür kurumudur. Toplamda 15 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzeleri’nde karayolu ulaşımı, raylı ulaşım, havacılık, denizcilik, makineler, iletişim, bilimsel aletler, model ve oyuncaklar görülebilir.