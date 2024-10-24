Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. kuruluş yıldönümü

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

Eskişehir’den gelen üniversite öğrencilerinin katılımıyla açılan sergideki eserlerin tümü endüstriyel ve elektronik atıklardan heykele dönüştü. Örneğin buzdolabı rafları eritilerek yapılan heykellerin yanı sıra, çamaşır makinesi lastikleri kullanılarak yapılan eserler de görülebiliyor. Dev heykeller özellikle dikkat çekici.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı ve aynı zamanda heykel bölüm başkanı Prof. Rahmi Atalay, serginin, sürdürülebilirliğin sanatsal ifadesi olduğunu ve toplumsal bir değer taşıdığını vurguluyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, “Müzemizin 30. kuruluş yıldönümünde endüstri ve sanatı buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu sergiyi hazırlayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile Arçelik Back2Life İleri Dönüşüm Atölyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

24 parçadan oluşan sergide Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Soner Özdemir ve araştırma görevlileri Ozan Uygan, Hasan Çimenci; öğrencileri Dilara Yerlikaya, Barkın Coşkun, Yağız Akdoğan, Muhammet Enes Yetişkul, Mehmet Ali Çetinkaya, Selin Varol, Onur Kaya, Niyazi Kerem Bengi, Doğukan Çiltaş ve Back2life Sanat Atölyesi Sorumlusu Büşra Kara’nın çalıştığı eserler yer alıyor. Sergi, 17 Kasım’a kadar Mustafa V. Koç (Lengerhane) binasında ziyarete açık olacak.