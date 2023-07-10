Rahşan Apay’dan ‘Roxana’ albümü
Viyolonsel sanatçısı Rahşan Apay’ın “Roxana” albümü Lila Müzik tarafından tüm platformlarda yayımlandı.
Albümde Apay’ın Selman Ada yönetiminde İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası ile 2007 yılında çaldığı Ahmet Adnan Saygun’un Op. 74 Viyolonsel Konçertosu ve Rengim Gökmen yönetiminde CRR Orkestrası eşliğinde 2014 yılında çaldığı Armağan Durdağ’ın viyolonsel konçertosu yer alıyor.
Sanatçı CRR Orkestrası’nın viyolonsel grup şefi ve İDSO üyesi olarak sahneye çıkmaya devam ediyor.
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