Raşit Altun’un SIR sergisine yoğun ilgi

Başarılı ressam Raşit Altun, yeni kişisel sergisi ile sanatseverlerin karşısında… Ön gösterimi 13 Mayıs’ta gerçekleşen sergi, her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

İzmir doğumlu olan ve Anadolu Üniversitesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Raşit Altun, daha önce ABD, Fransa ve Polonya’da sergiler açtı, eserleriyle uluslararası ödüller kazandı ve koleksiyonlara girdi. Önceki serileri Mahşer ve Araf ile varoluşsal temaları işleyen Altun, “SIR” temalı yeni sergisinde ise daha derin bir içsel yolculuk sunuyor.





Altun’un bir yılı aşkın sürede tamamladığı bu yeni eserleri, içsel sezgi ve felsefi dokunuşlarla örülü bir anlatım sunuyor. “SIR” sergisinde, 50 resim ve 4 heykel yer alıyor. Eserlerin sunumu ise alışılmış sergi formatlarının ötesine geçiyor: Ziyaretçiler, ilk kez bu sergide kullanılacak “immersive projection mapping” uygulamasıyla eserlerin içine adım atma fırsatı bulacaklar.

Serginin küratöryel organizasyonu, sanat alanında uzun süredir çalışan Arete Project tarafından üstlenildi. Mekân tasarımı, sergi projesi ve uygulama süreçleri bu ekip tarafından titizlikle yürütüldü.





YORGUN BİREYE ÇAĞRI

Sanatçının eserlerinin yer aldığı büyük boy özel katalog kitap, sergi süresince satışa sunuldu. 156 sayfalık bu eserde yer alan metinler, yazar Durmuş Akbulut tarafından kaleme alındı. Kitap, Raşit Altun’un desenlerini ve eserlerine dair düşünsel arka planı da içeriyor. Akbulut, ressam Altun ile ilgili şu ifadeleri kaleme aldı:

“Bugünün yorgun bireyine, kendi hakikatine ve içindeki sırrın yansımasına yönelmeyi teklif eden bir çağrı bu. Çünkü sır, hep oradadır. Kendi içinde. Kendi aynasında. Kendi bakışının derinliğinde…”





Raşit Altun’un resimleri yalnızca göze değil, kalbe ve zihne de hitap ediyor. Her serisinde kendini tekrar etmek yerine yeni katmanlar açan sanatçı, bu kez izleyicisini içsel bir sezgiye, derin bir görsel deneyime davet ediyor.

Açıldığı günde bu yana yoğun ilgi gören “SIR” sergisi, 31 Mayıs Cumartesi gününe kadar İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.