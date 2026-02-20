'Rastlaşmalar Vo.1' sergisi açıldı

"Rastlaşmalar Vol. 1" sergisi, çağdaş sanatın kamusal alanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir sergi dizisinin ilki olarak 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanat yapıtını bilindik alanlardan çıkararak, 42 Maslak’ın koridorları ve ortak alanları içerisinde gündelik yaşamın dolaşımıyla iç içe bir karşılaşma zeminine taşıyor.

Farklı disiplin ve üretim pratikleriyle 39 sanatçının yer aldığı Rastlaşmalar Vol. 1 seçkisi; Agah Barış Can Aksakal, Arif Çekderi, Ayfer Kalsın, Bahar Posta, Başak Erdem, Batuhan Yaşar Cebli, Büşra Kölmük, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Devabil Kara, Emel Vardar, Eylül Deniz, Erdem Akan, Gökçe Er, İmdat Avcı, İsmet Doğan, Kadir Akorak, Kazım Karakaya, Kerim Kılıçarslan, Mark Erhan Geçim, Mehmet Çelik, Mehmet Günyeli, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Okan Ünal, Pınar Kuseyri, Raşit Metehan Acehan, Riella D. Barut Yakar, Sanem Tufan, Sedef Soylu, Seçil Erel, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Seydi Murat Koç, Sultan Adler, Şule Zeybek, Tamer Aydın, Tuba Aydın, Yiğit Yazıcı ve Zekiye Şentürk’ü bir araya getiriyor.

YENİ BİR PERSPEKTİF

Artful Living’in koordinasyonu ve sunumuyla yaşama geçen "Rastlaşmalar" ile ilgili kreasyonunu gerçekleştiren Esmer Erdem, “Sergi, kamusal alanı yalnızca fiziksel bir geçiş mekânı olarak değil, anlamın üretildiği ve yeni bir perspektifle değerlendirildiği bir düşünsel zemin olarak ele alıyor. İzleyiciyi pasif bir gözlemci konumundan çıkararak, buluşma anının öznesine dönüştürmeyi hedefleyen Rastlaşmalar Vol. 1, gündelik akış içinde gerçekleşen temasları bilinçli bir estetik deneyime dönüştürme potansiyelini hayata geçiriyor. Tasarımın düşünsel katmanları ile sanatın sezgisel dili arasında kurulan disiplinlerarası ilişkiyi, yaratıcılığın güçlü malzeme dokunuşlarıyla görünür kılıyor. Bir yıl boyunca her ay değişen seçkilerle devam edecek olan “Rastlaşmalar” serisi, 42 Shops’ta 5.kat, tasarım ve sanat alanında sürdürülebilir bir kültürel program olarak kurgulanacak” ifadelerini kullandı.

Rastlaşmalar Proje’nin 39 sanatçının yapıtlarından oluşan ilk seçkisi, “Rastlaşmalar Vol.1” sergisi 25 Mart 2026’ya kadar haftanın her günü 42 Shops 5. katta izlenebilir.