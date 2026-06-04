'Rastlaşmalar Vol. 2' 42 Maslak ArtPlatform’da

İstanbul’da farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Rastlaşmalar Vol. 2, "The Art of Frugal Hedonism" başlığı altında; resim, heykel, seramik, cam, tekstil, enstalasyon ve karma teknik üretimleri aynı seçki içinde 42 Maslak ArtPlatform’da sanat severlerle buluşuyor.

Esmer Erdem kürasyonuyla hazırlanan sergi, “frugal hedonism” kavramını çağdaş sanatın malzeme, emek, hafıza ve dönüşümle kurduğu ilişki üzerinden ele alıyor. Haz ile ölçülülük, gündelik olan ile estetik deneyim, tüketim ile yeniden kullanım arasındaki gerilim, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Sergi, azla çoğalan duyusal deneyimlere, malzemenin taşıdığı geçmişe ve beklenmedik karşılaşmaların açtığı yeni anlam alanlarına odaklanıyor.

Rastlaşmalar Vol. 2, farklı kuşak ve üretim pratiklerinden sanatçıların eserleri aracılığıyla camdan tekstile, porselenden metale, mermerden tuvale uzanan geniş bir malzeme alanı sunuyor. Atık cam, geri dönüştürülmüş metal, doku, taş, boya ve zanaat temelli üretimler; kırılganlık, kimlik, beden, doğa, kent, bellek ve dönüşüm gibi kavramlarla birlikte düşünülüyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca yapıtların karşısında durmaya değil, malzemelerin taşıdığı izler, yüzeyler ve hikâyeler arasında kendi karşılaşmasını kurmaya davet ediyor.

Sergide sanatçılar; Adnan Doğan, Ahmet Öktem Arıç, Arif Çekderi, Aslı Aydemir, Aslı Jackson, Atilla Çakır, Bahadır Kurt, Bahadır Yıldız, Büşra Kölmük, Çağdaş Erçelik, Çağlar Uzun, Çetin Pireci, Deniz Çobankent, Deniz Pireci, Didem Öz, Elif Sözkesen, Eylül Deniz, Fırat Neziroğlu, Gökçe Er, Gül Bolulu, Hafize Melek Hidayetoğlu, İmdat Avcı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Sönmez, Mark Erhan Geçim, Mert Çıkılmazkaya, Mehrnoush Esmailpour, Murat Tayfun Başaran, Murat Öz, Muzaffer Tuncer, Nur Akkayalı, Okan Ünal, Özge Biçer, Parisa Nami, Pemra Aksoy, Raşit Metehan Acehan, Refika Onur Mikar, Sanem Tufan, Selçuk Gürışık, Setenay Özbek, Sevim Arslan, Sinem Bezirci, Taha Baydar, Tansu Kırcı, Tina Varon, Yağmur Kevser Barutçu ve Yücel Kale'nin eserleri yer alıyor.



Özge Biçer, New Life